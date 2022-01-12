https://ria.ru/20220112/deputat-1767529818.html
От судьбы не спрячешься. Видео жесткого задержания убийцы нижегородского депутата
Появилось видео задержания предполагаемого убийцы нижегородского депутата - РИА Новости, 12.01.2022
От судьбы не спрячешься. Видео жесткого задержания убийцы нижегородского депутата
МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве нижегородского депутата Валентина Розина. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:10
2022-01-12T17:10
2022-01-12T17:36
происшествия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве нижегородского депутата Валентина Розина.На кадрах показано, как сотрудники ГИБДД останавливают такси на оживленной дороге и вытаскивают предполагаемого преступника из машины, где он прятался, растянувшись на заднем сиденье. По словам источника РИА Новости, это случилось на улице Бекетова.Накануне депутат Ковернинского муниципального округа Валентин Розин получил огнестрельное ранение в печень и позднее умер в больнице. Как сообщили в СК, перед смертью он успел назвать имя стрелявшего.Информация о причинах убийства на данный момент отсутствует. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
нижний новгород
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание подозреваемого в убийстве нижегородского депутата. Кадры МВД РФ
МВД публикует кадры задержания подозреваемого в убийстве нижегородского депутата - он пытался скрыться на такси, растянувшись на заднем сидении.
2022-01-12T17:10
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия, видео
17:10 12.01.2022 (обновлено: 17:36 12.01.2022)
Появилось видео задержания предполагаемого убийцы нижегородского депутата
МВД опубликовало кадры задержания подозреваемого в убийстве нижегородского депутата
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве нижегородского депутата Валентина Розина.
На кадрах показано, как сотрудники ГИБДД останавливают такси на оживленной дороге и вытаскивают предполагаемого преступника из машины, где он прятался, растянувшись на заднем сиденье. По словам источника РИА Новости, это случилось на улице Бекетова.
Накануне депутат Ковернинского муниципального округа Валентин Розин получил огнестрельное ранение в печень и позднее умер в больнице. Как сообщили в СК
, перед смертью он успел назвать имя стрелявшего.
Информация о причинах убийства на данный момент отсутствует. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).