https://ria.ru/20220112/deputat-1767471283.html
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого убийцу депутата
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого убийцу депутата - РИА Новости, 12.01.2022
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого убийцу депутата
В Нижнем Новгороде инспекторы ГИБДД задержали подозреваемого в убийстве муниципального депутата, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:10
2022-01-12T12:10
2022-01-12T14:10
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
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МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв — РИА Новости. В Нижнем Новгороде инспекторы ГИБДД задержали подозреваемого в убийстве муниципального депутата, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, это произошло на улице Бекетова.В пресс-службе регионального главка Следственного комитета добавили, что задержанный — житель Ковернинского района 1982 года рождения. Сейчас с ним работают следователи и криминалисты.Накануне депутат Ковернинского муниципального округа Валентин Розин получил огнестрельное ранение в печень и умер в больнице. Как сообщили в СК, перед смертью он успел назвать имя стрелявшего. О мотивах убийства официально пока ничего не сообщается.
https://ria.ru/20211026/kriminal-1756330699.html
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, россия
12:10 12.01.2022 (обновлено: 14:10 12.01.2022)
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого убийцу депутата
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого убийцу муниципального депутата Розина