https://ria.ru/20220112/deeskalatsiya-1767554354.html

НАТО игнорирует инициативы России по деэскалации, заявили в Минобороны

НАТО игнорирует инициативы России по деэскалации, заявили в Минобороны - РИА Новости, 12.01.2022

НАТО игнорирует инициативы России по деэскалации, заявили в Минобороны

Игнорирование НАТО инициатив России по деэскалации создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности, сообщает Минобороны РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:04

2022-01-12T19:04

2022-01-12T23:11

нато

россия

в мире

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148638/46/1486384680_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b6cdaf078b0d41b6e3be14aa8234754.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Игнорирование НАТО инициатив России по деэскалации создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности, сообщает Минобороны России.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО."Было указано, что российская сторона неоднократно предлагала альянсу принять меры по деэскалации обстановки. <…> Российские инициативы были проигнорированы. Это создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности", — говорится в сообщении.В понедельник в Женеве также прошли двусторонние переговоры между делегациями России и США. В четверг в Вене запланированы переговоры в формате Россия — ОБСЕ.

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, россия, в мире, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)