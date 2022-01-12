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НАТО игнорирует инициативы России по деэскалации, заявили в Минобороны
НАТО игнорирует инициативы России по деэскалации, заявили в Минобороны - РИА Новости, 12.01.2022
НАТО игнорирует инициативы России по деэскалации, заявили в Минобороны
Игнорирование НАТО инициатив России по деэскалации создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности, сообщает Минобороны РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:04
2022-01-12T19:04
2022-01-12T23:11
нато
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Игнорирование НАТО инициатив России по деэскалации создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности, сообщает Минобороны России.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО."Было указано, что российская сторона неоднократно предлагала альянсу принять меры по деэскалации обстановки. <…> Российские инициативы были проигнорированы. Это создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности", — говорится в сообщении.В понедельник в Женеве также прошли двусторонние переговоры между делегациями России и США. В четверг в Вене запланированы переговоры в формате Россия — ОБСЕ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нато, россия, в мире, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
19:04 12.01.2022 (обновлено: 23:11 12.01.2022)
НАТО игнорирует инициативы России по деэскалации, заявили в Минобороны
Минобороны: НАТО игнорирует предложенные Россией меры по деэскалации