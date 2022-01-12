https://ria.ru/20220112/chelovek-1767526780.html

Установлен возраст древнейших останков человека

Установлен возраст древнейших останков человека - РИА Новости, 12.01.2022

Установлен возраст древнейших останков человека

Ученые провели переоценку возраста останков древнего человека из формации Омо-Кибиш на юго-западе Эфиопии. Окаменелости оказались существенно старше — 233... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:00

2022-01-12T19:00

2022-01-12T19:03

наука

эфиопия

африка

биология

археология

человек

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ученые провели переоценку возраста останков древнего человека из формации Омо-Кибиш на юго-западе Эфиопии. Окаменелости оказались существенно старше — 233 тысячи лет, а не 197 тысяч лет, как думали раньше. На сегодняшний день это самая древняя в мире находка Homo sapiens. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.В Африке есть всего восемь мест, где были найдены останки анатомически современного человека, относящиеся по возрасту к среднему плейстоцену. Возраст всех этих находок определен весьма условно — в диапазоне от 350 до 130 тысяч лет назад. Это соответствует большинству моделей эволюции человека, которые предполагают, что вид Homo sapiens возник и отделился от ближайших предков примерно от 350-200 тысяч лет назад. Но ученые постоянно ищут способы более точного определения возраста самых ранних находок современного человека.Окаменелости Omo I нашли в конце 1960-х в формации Омо-Кибиш на юго-западе Эфиопии. Для этого региона в среднем плейстоцене была характерна высокая вулканическая активность — вулканы Восточно-Африканской рифтовой долины постоянно извергались, выбрасывая огромные тучи пепла, которые, оседая, формировали слои туфов, среди которых и нашли останки. Первоначальные анализы, выполненные аргон-аргоновым методом, дали значение около 197 тысяч лет, но геологические данные указывали на то, что туфовые отложения образовались раньше.Ученые под руководством профессора Клайва Оппенгеймера (Clive Oppenheimer) из Кембридского университета в течение четырех лет собирали данные о всех извержениях вулканов, которые произошли в позднем среднем плейстоцене в Эфиопском рифте, обращая внимание не только на возраст вулканитов, но и на геохимические характеристики, позволяющие определить принадлежность пород к тому или иному извержению. В итоге авторам удалось точно датировать слои вулканического пепла, находящиеся непосредственно выше и ниже отложений, в которых нашли окаменелости."Окаменелости были обнаружены в последовательности под толстым слоем вулканического пепла, который никому не удавалось датировать с помощью радиометрических методов, потому что пепел был слишком мелкозернистый, — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова первого автора статьи Селин Видаль (Céline Vidal). — Общепринятый возраст окаменелостей Омо составляет менее 200 000 лет, но вокруг этой даты было много неопределенности".Собранные образцы тефры — сцементированного вулканического пепла — и пемзы исследователи измельчили до субмиллиметрового размера, чтобы изучить их геохимические особенности."У каждого извержения есть своя история подземной эволюции, свой отпечаток, который определяется путем, по которому шла магма. После того, как мы раздробили горную породу и высвободили минералы, находящиеся внутри, мы смогли определить их возраст и геохимическую подпись вулканического стекла, скрепляющего эти минералы", — объясняет Видаль.Геохимический анализ указал на то, что толстый слой вулканического пепла, непосредственно перекрывающий отложения, вмещающие окаменелости, связан с извержением вулкана Шала, которое произошло 230 тысяч лет назад, а сами отложения — на несколько тысяч лет старше.

https://ria.ru/20211222/evolyutsiya-1764975985.html

https://ria.ru/20211028/chelovek-1756757929.html

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эфиопия, африка, биология, археология, человек