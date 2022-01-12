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В Кремле пообещали обезопасить президента от омикрон-штамма
В Кремле пообещали обезопасить президента от омикрон-штамма - РИА Новости, 12.01.2022
В Кремле пообещали обезопасить президента от омикрон-штамма
Все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента РФ в свете распространения штамма коронавируса "омикрон", будут приняты, сообщил... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:50
2022-01-12T13:50
2022-01-12T13:55
распространение коронавируса
общество
владимир путин
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента РФ в свете распространения штамма коронавируса "омикрон", будут приняты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ситуация с коронавирусом будет более критической, чем в предыдущие волны."Безусловно, специалисты будут формулировать свои рекомендации для президента. Безусловно, все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента, будут приниматься, это обязательно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли скорректирована работа президента в связи с ожидаемым ростом заболеваемости COVID.
https://ria.ru/20211228/sputnik-1765834458.html
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общество, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:50 12.01.2022 (обновлено: 13:55 12.01.2022)
В Кремле пообещали обезопасить президента от омикрон-штамма
Пресс-секретарь президента Песков: все меры по эпидбезопасности Путина будут приняты