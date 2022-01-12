https://ria.ru/20220112/bezopasnost-1767490198.html

В Кремле пообещали обезопасить президента от омикрон-штамма

В Кремле пообещали обезопасить президента от омикрон-штамма - РИА Новости, 12.01.2022

В Кремле пообещали обезопасить президента от омикрон-штамма

Все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента РФ в свете распространения штамма коронавируса "омикрон", будут приняты, сообщил... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:50

2022-01-12T13:50

2022-01-12T13:55

распространение коронавируса

общество

владимир путин

дмитрий песков

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_266:0:3185:1642_1920x0_80_0_0_806099737e2c80f0ba646f9b0a558ea5.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента РФ в свете распространения штамма коронавируса "омикрон", будут приняты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ситуация с коронавирусом будет более критической, чем в предыдущие волны."Безусловно, специалисты будут формулировать свои рекомендации для президента. Безусловно, все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента, будут приниматься, это обязательно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли скорректирована работа президента в связи с ожидаемым ростом заболеваемости COVID.

https://ria.ru/20211228/sputnik-1765834458.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса