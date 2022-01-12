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В Софии восемь полицейских пострадали во время антиковидных беспорядков
В Софии восемь полицейских пострадали во время антиковидных беспорядков - РИА Новости, 12.01.2022
В Софии восемь полицейских пострадали во время антиковидных беспорядков
Восемь полицейских пострадали в ходе беспорядков при попытке участников антиковидного протеста проникнуть в здание Народного собрания (парламента) в болгарской... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T18:42
2022-01-12T18:42
распространение коронавируса
в мире
болгария
софия (город)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Восемь полицейских пострадали в ходе беспорядков при попытке участников антиковидного протеста проникнуть в здание Народного собрания (парламента) в болгарской столице Софии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Манифестации против так называемых "зеленых сертификатов" была организована депутатами партии "Возрождение". В ней приняли участие тысячи людей из разных городов страны, прибывшие в Софию на автобусах.Ранее сообщалось, что протестующие против "зеленых сертификатов" прорвали полицейский кордон вокруг парламента и пытались штурмовать дверь здания, которую сотрудники Национальной службы охраны забаррикадировали столами и другими подручными предметами. Число пострадавших в столкновениях правоохранителей, по последним данным, выросло вдвое – до восьми. Многие из них получили повреждения ребер.Пятеро из пострадавших полицейских были доставлены в неотложное отделение Военно-медицинской академии. После исследования и консультаций со специалистами они были отпущены на домашнее лечение.Около 16.00 (17.00 мск) собравшиеся вокруг парламента протестующие направились к зданию минздрава. Не считая скандирования лозунгов, шествие происходит мирно, ситуация успокоилась.Премьер-министр страны Кирил Петков выразил сожаление, что был вынужден самоизолироваться из-за контакта с заразившимся коронавирусом. По его словам, в противном случае он бы обязательно встретился с протестующими на площади перед парламентом.В то же время глава правительства категорично заявил, что санитарные сертификаты, которые выдаются вакцинированным или переболевшим гражданам, не будут отменены ни при каких обстоятельствах.
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в мире, болгария, софия (город), коронавирус covid-19
18:42 12.01.2022
 
В Софии восемь полицейских пострадали во время антиковидных беспорядков

В Софии восемь полицейских пострадали в ходе антиковидных беспорядков рядом с парламентом

© РИА Новости / Христо Владев / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против введения "зеленых" сертификатов перед зданием Народного собрания в столице Болгарии.
Участники акции протеста против введения зеленых сертификатов перед зданием Народного собрания в столице Болгарии. - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Христо Владев
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста против введения "зеленых" сертификатов перед зданием Народного собрания в столице Болгарии.
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Восемь полицейских пострадали в ходе беспорядков при попытке участников антиковидного протеста проникнуть в здание Народного собрания (парламента) в болгарской столице Софии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Манифестации против так называемых "зеленых сертификатов" была организована депутатами партии "Возрождение". В ней приняли участие тысячи людей из разных городов страны, прибывшие в Софию на автобусах.
Ранее сообщалось, что протестующие против "зеленых сертификатов" прорвали полицейский кордон вокруг парламента и пытались штурмовать дверь здания, которую сотрудники Национальной службы охраны забаррикадировали столами и другими подручными предметами. Число пострадавших в столкновениях правоохранителей, по последним данным, выросло вдвое – до восьми. Многие из них получили повреждения ребер.
Пятеро из пострадавших полицейских были доставлены в неотложное отделение Военно-медицинской академии. После исследования и консультаций со специалистами они были отпущены на домашнее лечение.
Около 16.00 (17.00 мск) собравшиеся вокруг парламента протестующие направились к зданию минздрава. Не считая скандирования лозунгов, шествие происходит мирно, ситуация успокоилась.
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Премьер-министр страны Кирил Петков выразил сожаление, что был вынужден самоизолироваться из-за контакта с заразившимся коронавирусом. По его словам, в противном случае он бы обязательно встретился с протестующими на площади перед парламентом.
В то же время глава правительства категорично заявил, что санитарные сертификаты, которые выдаются вакцинированным или переболевшим гражданам, не будут отменены ни при каких обстоятельствах.
 
Распространение коронавирусаВ миреБолгарияСофия (город)Коронавирус COVID-19
 
 
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