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Глава МИД ФРГ заявила о работе над возобновлением "нормандского формата"
Глава МИД ФРГ заявила о работе над возобновлением "нормандского формата" - РИА Новости, 12.01.2022
Глава МИД ФРГ заявила о работе над возобновлением "нормандского формата"
ФРГ и Франция плотно работают над возобновлением переговоров в нормандском формате, заявила, выступая в германском бундестаге, министр иностранных дел Анналена... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:50
2022-01-12T20:56
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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. ФРГ и Франция плотно работают над возобновлением переговоров в нормандском формате, заявила, выступая в германском бундестаге, министр иностранных дел Анналена Бербок."Важно и правильно, что на этой неделе переговоры идут на разных площадках: в стратегическом диалоге между США и Россией, в Совете НАТО-Россия, в ОБСЕ и от Германии и Франции мы плотно работаем вместе, чтобы возобновить переговоры в нормандском формате", - сказала министр.Она добавила, что "ясно, что решения о безопасности в Европе не может быть без Европы".По словам главы МИД ФРГ, Россия "заплатит высокую цену" в случае возможной новой дестабилизации Украины, добавив, что "одновременно верно... то, что решение, чтобы разрешить актуальную напряженность, возможно только одно, и оно называется - дипломатия".
https://ria.ru/20220112/gaz-1767541608.html
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в мире, германия, франция, сша, европа, нато, обсе, россия, анналена бербок
19:50 12.01.2022 (обновлено: 20:56 12.01.2022)
 
Глава МИД ФРГ заявила о работе над возобновлением "нормандского формата"

Глава МИД ФРГ Бербок заявила о работе над возобновлением "нормандского формата"

© REUTERS / POOL / Omer MessingerМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / POOL / Omer Messinger
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. ФРГ и Франция плотно работают над возобновлением переговоров в нормандском формате, заявила, выступая в германском бундестаге, министр иностранных дел Анналена Бербок.
"Важно и правильно, что на этой неделе переговоры идут на разных площадках: в стратегическом диалоге между США и Россией, в Совете НАТО-Россия, в ОБСЕ и от Германии и Франции мы плотно работаем вместе, чтобы возобновить переговоры в нормандском формате", - сказала министр.
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Шерман: запуск "Северного потока — 2" может осложниться из-за Украины
Она добавила, что "ясно, что решения о безопасности в Европе не может быть без Европы".
По словам главы МИД ФРГ, Россия "заплатит высокую цену" в случае возможной новой дестабилизации Украины, добавив, что "одновременно верно... то, что решение, чтобы разрешить актуальную напряженность, возможно только одно, и оно называется - дипломатия".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
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В миреГерманияФранцияСШАЕвропаНАТООБСЕРоссияАнналена Бербок
 
 
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