https://ria.ru/20220112/avtomobili-1767489366.html

Китай на 169% нарастил продажи авто на новых источниках энергии

Китай на 169% нарастил продажи авто на новых источниках энергии - РИА Новости, 12.01.2022

Китай на 169% нарастил продажи авто на новых источниках энергии

Китай в 2021 году на 169,1% нарастил продажи автомобилей на новых источниках энергии, их объем достиг 2 миллионов 989 тысяч единиц. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:45

2022-01-12T13:45

2022-01-12T13:45

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МОСКВА, 12 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в 2021 году на 169,1% нарастил продажи автомобилей на новых источниках энергии, их объем достиг 2 миллионов 989 тысяч единиц.Статистика опубликована всекитайской ассоциацией автопроизводителей.Одновременно на 6% в годовом исчислении ужались продажи традиционных авто с двигателями внутреннего сгорания – было продано 17 миллионов 160 тысяч единиц.Ассоциация повысила прогноз развития рынка автомобилей на новых источниках энергии на 2022 год. Если ранее наблюдатели прогнозировали рост продаж до 4,8 миллиона единиц, то сейчас предрекают объем сбыта в 5,5 миллиона.Львиную долю в продажах автомобилей на новых источниках энергии сегодня занимают электромобили. Однако в среднесрочной перспективе ситуация может измениться. По прогнозам экспертов, к 2030 году ожидается всплеск продаж авто на водородных топливных элементах: к тому моменту тяжелый автотранспорт будет дешевле заправлять водородом, нежели дизелем. Стоимость водорода для легкового транспорта сравняется с бензином.

https://ria.ru/20220111/avtomobili-1767300579.html

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экономика, китай, авто