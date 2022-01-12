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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220112/archaeology-1767358508.html
В Омане археологи нашли "нарды", в которые играли четыре тысячи лет назад
В Омане археологи нашли "нарды", в которые играли четыре тысячи лет назад - РИА Новости, 12.01.2022
В Омане археологи нашли "нарды", в которые играли четыре тысячи лет назад
Археологи, работающие в Омане, обнаружили каменную настольную игру, в которую, вероятно, играли около четырех тысяч лет назад, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T03:16
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Археологи, работающие в Омане, обнаружили каменную настольную игру, в которую, вероятно, играли около четырех тысяч лет назад, сообщает Daily Mail. Раскопки проводились в долине Кумайра на месте древнего поселения под руководством специалистов из Варшавского университета и Министерства туризма Омана.Артефакт обнаружили в руинах комнаты. На игровом поле ученые распознали тринадцать квадратов с углублением в центре. По словам Петра Белинского, руководителя раскопок и археолога из Варшавского университета, такие находки — "редкость". Хотя правила игры утеряны, специалисты считают, что больше всего она напоминает нарды. Игроки, которых было двое, бросали кубики, чтобы разместить все свои фишки на доске, а затем убрать их с "поля" раньше противника. Как и в нардах, они могли "запирать" фишки соперника. Раскопки в долине Кумайра ведутся с 2015 года. За этой время ученые обнаружили руины и артефакты, относящиеся как минимум к пяти различным археологическим периодам, в том числе Железному веку, когда люди освоили металлургию. Сейчас работы на время приостановили. Возобновить их планируют в конце 2022 года.
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оман, археология, новости культуры
03:16 12.01.2022
 
В Омане археологи нашли "нарды", в которые играли четыре тысячи лет назад

На раскопках в Омане археологи нашли настольную игру возрастом около четырех тысяч лет

© Фото : Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw/Jakub ŚliwaМесто археологических исследований в долине Кумайра в Северном Омане
Место археологических исследований в долине Кумайра в Северном Омане - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Фото : Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw/Jakub Śliwa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Археологи, работающие в Омане, обнаружили каменную настольную игру, в которую, вероятно, играли около четырех тысяч лет назад, сообщает Daily Mail.
Раскопки проводились в долине Кумайра на месте древнего поселения под руководством специалистов из Варшавского университета и Министерства туризма Омана.
Артефакт обнаружили в руинах комнаты. На игровом поле ученые распознали тринадцать квадратов с углублением в центре. По словам Петра Белинского, руководителя раскопок и археолога из Варшавского университета, такие находки — "редкость".

"Самый известный пример подобной игровой доски был найден на древнем кладбище в Уре (территория современного Ирака. — Прим. ред.)", — подчеркнул Белинский, добавив, что похожие "настолки" откапывали в Индии, бывшей Месопотамии и Восточном Средиземноморье.

Хотя правила игры утеряны, специалисты считают, что больше всего она напоминает нарды.
Игроки, которых было двое, бросали кубики, чтобы разместить все свои фишки на доске, а затем убрать их с "поля" раньше противника. Как и в нардах, они могли "запирать" фишки соперника.
Раскопки в долине Кумайра ведутся с 2015 года. За этой время ученые обнаружили руины и артефакты, относящиеся как минимум к пяти различным археологическим периодам, в том числе Железному веку, когда люди освоили металлургию.

"Все это доказывает, что долина Кумайра была важным местом в предыстории Омана", — пояснил Белинский.

Сейчас работы на время приостановили. Возобновить их планируют в конце 2022 года.
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