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Депутат назвал вероятную причину массового убийства лошадей на Алтае
Депутат назвал вероятную причину массового убийства лошадей на Алтае - РИА Новости, 12.01.2022
Депутат назвал вероятную причину массового убийства лошадей на Алтае
Более полусотни лошадей в Алтайском крае расстреляли явно из мести, такого массового и жестокого убийства домашних животных в регионе не было никогда, заявил... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T09:28
2022-01-12T09:28
2022-01-12T09:28
происшествия
алтайский край
петропавловский район
серов
единая россия
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БАРНАУЛ, 12 янв - РИА Новости. Более полусотни лошадей в Алтайском крае расстреляли явно из мести, такого массового и жестокого убийства домашних животных в регионе не было никогда, заявил председатель комитета по аграрной политике регионального законодательного собрания Сергей Серов.Накануне краевое МВД сообщило, что в Петропавловском районе неизвестные убили 53 лошади, принадлежавшие местному фермеру. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества". Глава ведомства Андрей Подолян поставил расследование на контроль."Считаю произошедшее вопиющим случаем. Ситуации, которые происходили раньше, были связаны с хищением животных, совершены ради выгоды. В Петропавловском районе преступники явно действовали из мести. Из-за личностного конфликта пострадали ни в чем не повинные животные. Даже в войну ни у кого не поднималась рука убить лошадь, это благороднейшее животное, а здесь расстрелян целый табун с маленькими жеребятами", - цитирует Серова сайт регионального отделения "Единой России".Депутат считает, что совершившие дерзкое и бесчеловечное преступление должны быть наказаны по всей строгости закона.Серов также отметил, что хозяин лошадей фермер Николай Дроков много лет занимается животноводством, это огромная потеря для него, и не столько финансовая, сколько моральная.
https://ria.ru/20211231/zhivotnye-1766314226.html
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серов
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происшествия, алтайский край, петропавловский район, серов, единая россия
Депутат назвал вероятную причину массового убийства лошадей на Алтае
Депутат Серов: 53 лошади в Алтайском крае расстреляны явно из мести