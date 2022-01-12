10:55 12.01.2022 (обновлено: 11:09 12.01.2022)
Аэропорт Алма-Аты будет закрыт до окончания режима ЧП
Акимат Алма-Аты отложил открытие аэропорта до окончания режима ЧП
Военные возле аэропорта Алма-Аты, Казахстан
АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Аэропорт Алма-Аты возобновит работу после снятия в городе режима чрезвычайного положения, сообщили журналистам в мэрии города.
"Аэропорт будет закрыт до окончания режима ЧП", - написала представитель мэрии в чате пресс-службы городской администрации, отвечая на вопросы журналистов. Режим ЧП в Алма-Ате объявлен на период до 19 января.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.