https://ria.ru/20220112/alma-ata-1767454118.html

Аэропорт Алма-Аты будет закрыт до окончания режима ЧП

Аэропорт Алма-Аты будет закрыт до окончания режима ЧП - РИА Новости, 12.01.2022

Аэропорт Алма-Аты будет закрыт до окончания режима ЧП

Аэропорт Алма-Аты возобновит работу после снятия в городе режима чрезвычайного положения, сообщили журналистам в мэрии города. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T10:55

2022-01-12T10:55

2022-01-12T11:09

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АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Аэропорт Алма-Аты возобновит работу после снятия в городе режима чрезвычайного положения, сообщили журналистам в мэрии города."Аэропорт будет закрыт до окончания режима ЧП", - написала представитель мэрии в чате пресс-службы городской администрации, отвечая на вопросы журналистов. Режим ЧП в Алма-Ате объявлен на период до 19 января.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220111/okhrana-1767404012.html

https://ria.ru/20220112/evakuatsiya-1767432787.html

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алма-ата, в мире, казахстан