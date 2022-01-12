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Умер известный российский актер
Умер актер из сериалов "Универ" и "Глухарь" Алексей Герилович - РИА Новости, 12.01.2022
Умер известный российский актер
Актера Алексея Гериловича нашли мертвым в его квартире в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:41
2022-01-12T11:41
2022-01-12T12:45
культура
москва
культура
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Актера Алексея Гериловича нашли мертвым в его квартире в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, артист несколько дней не выходил на связь. Один из его друзей забеспокоился, поехал к нему домой и обнаружил тело Гериловича.В квартире был беспорядок — в частности, в спальне перевернут стол. Предполагается, это сделал сам актер.Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. В 1998 году окончил Белорусскую государственную академию искусств. С 2005 года начал активно сниматься в кино. Наиболее известен ролями в сериалах "Универ" (2008), "Глухарь" (2008), "Паутина" (2009), "Закон каменных джунглей" (2015) и "Шелест" (2016).
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москва, культура
11:41 12.01.2022 (обновлено: 12:45 12.01.2022)
Умер актер из сериалов "Универ" и "Глухарь" Алексей Герилович
Актера Алексея Гериловича из сериала "Глухарь" нашли мертвым в квартире в Москве
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Актера Алексея Гериловича нашли мертвым в его квартире в Москве
, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, артист несколько дней не выходил на связь. Один из его друзей забеспокоился, поехал к нему домой и обнаружил тело Гериловича.
"Алексей Герилович был найден мертвым в квартире в Посланниковом переулке. Труп был найден на кухне без одежды, также рядом с телом найден пакет с упаковками от лекарств", — сказал собеседник агентства, уточнив, что признаков насильственной смерти не выявили.
В квартире был беспорядок — в частности, в спальне перевернут стол. Предполагается, это сделал сам актер.
Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. В 1998 году окончил Белорусскую государственную академию искусств. С 2005 года начал активно сниматься в кино. Наиболее известен ролями в сериалах "Универ" (2008), "Глухарь" (2008), "Паутина" (2009), "Закон каменных джунглей" (2015) и "Шелест" (2016).