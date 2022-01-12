https://ria.ru/20220112/akter-1767465402.html

Умер известный российский актер

Умер актер из сериалов "Универ" и "Глухарь" Алексей Герилович - РИА Новости, 12.01.2022

Умер известный российский актер

Актера Алексея Гериловича нашли мертвым в его квартире в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:41

2022-01-12T11:41

2022-01-12T12:45

культура

москва

культура

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Актера Алексея Гериловича нашли мертвым в его квартире в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, артист несколько дней не выходил на связь. Один из его друзей забеспокоился, поехал к нему домой и обнаружил тело Гериловича.В квартире был беспорядок — в частности, в спальне перевернут стол. Предполагается, это сделал сам актер.Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. В 1998 году окончил Белорусскую государственную академию искусств. С 2005 года начал активно сниматься в кино. Наиболее известен ролями в сериалах "Универ" (2008), "Глухарь" (2008), "Паутина" (2009), "Закон каменных джунглей" (2015) и "Шелест" (2016).

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2022

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москва, культура