Константинопольский патриархат осудил действия РПЦ в Африке
Константинопольский патриархат назвал антиканоническим создание экзархата РПЦ в Африке
© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
© AP Photo / Emrah Gurel
АФИНЫ, 12 янв - РИА Новости. Создание Русской православной церковью (РПЦ) экзархата на территории юрисдикции Александрийского патриархата в Африке является антиканоническим, постановил Синод Константинопольского патриархата и высказался за восстановление канонического порядка на Африканском континенте, говорится в сообщении Синода по итогам заседания, прошедшего 11 января под председательством патриарха Варфоломея.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке с двумя епархиями в его составе: Североафриканской и Южноафриканской. Патриаршим экзархом Африки был митрополит Леонид. Также Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки, подавших соответствующие прошения.
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"При обсуждении антиканонического вторжения Русской церкви в юрисдикцию патриархии Александрии была единогласно выражена братская солидарность первой по трону Церкви Константинополя, ожидающей восстановления канонического порядка на Африканском континенте", - говорится в сообщении.
Ситуацию с созданием экзархата обсуждает на своём Синоде и Александрийский патриархат.
Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что РПЦ не ждет никаких решений от Синода, так как "все решения, которые были приняты Константинопольским патриархатом, начиная с конца 2018 года…, были ошибочными".
Поводом для решений Синода РПЦ стало то, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих - перечень поминаемых за богослужением предстоятелей поместных церквей. Александрийский патриархат выразил "глубочайшую скорбь" этим решением РПЦ, заявив, что оно будет обсуждаться на предстоящем заседании Синода.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Русская православная церковь (РПЦ) в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ также признали первоиерархи Элладской, Александрийской и Кипрской церквей.
После признания Александрийской православной церковью (АПЦ) украинских раскольников его реакция на создание экзархата РПЦ в Африке несущественна, заявил ранее в интервью РИА Новости патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.
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