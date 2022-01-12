https://ria.ru/20220112/abort-1767529058.html

В Госдуме призвали обсуждать на школьных уроках тему опасности абортов

В Госдуме призвали обсуждать на школьных уроках тему опасности абортов - РИА Новости, 12.01.2022

В Госдуме призвали обсуждать на школьных уроках тему опасности абортов

Тему абортов необходимо поднимать на соответствующих факультативных уроках в школах, чтобы объяснять их опасность и возможные сопутствующие проблемы со... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:07

2022-01-12T17:07

2022-01-12T17:07

общество

госдума рф

здоровье - общество

яна лантратова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540356_985:1033:2790:2048_1920x0_80_0_0_c9009638224e2917eb1ea9651eb2205e.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Тему абортов необходимо поднимать на соответствующих факультативных уроках в школах, чтобы объяснять их опасность и возможные сопутствующие проблемы со здоровьем, однако важно услышать мнение родителей, считает первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.Ранее руководитель направления профилактики абортов Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, директор "Дома для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина сказала РИА Новости, что уроки на тему целомудрия и семейных ценностей необходимы для снижения количества абортов в России, Русская православная церковь также предлагает поэтапное выведение их из ОМС по примеру Германии и принятие направленных на это законодательных норм."Безусловно, следует повышать рождаемость, снижать количество абортов, и для этого нужен целый комплекс мер, который должен включать в себя в том числе и соответствующие уроки в школах. Они должны проводиться не в рамках отдельной дисциплины, а возможно, даже факультативно", - сказала РИА Новости Лантратова.По ее словам, некоторые школы это уже практикуют - ученикам рассказывают о различных точках зрения по данному вопросу, о позиции Церкви и эмбриональном развитии человека, а также о семейных ценностях и мерах поддержки семей с детьми, реализуемых в России."Рассказывать также надо о том, что аборт может быть опасен для здоровья женщины и создать проблемы в рождении ребенка в будущем", - отметила она. Парламентарий также подчеркнула, что в любом случае, прежде чем что-то вводить или менять, к обсуждению учебной программы обязательно надо привлекать родительскую общественность, чтобы узнать их мнение на этот счет.

https://ria.ru/20210621/zhirinovskiy-1737942218.html

https://ria.ru/20211210/abort-1763075232.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, здоровье - общество, яна лантратова, россия