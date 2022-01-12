Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220112/abort-1767529058.html
В Госдуме призвали обсуждать на школьных уроках тему опасности абортов
В Госдуме призвали обсуждать на школьных уроках тему опасности абортов - РИА Новости, 12.01.2022
В Госдуме призвали обсуждать на школьных уроках тему опасности абортов
Тему абортов необходимо поднимать на соответствующих факультативных уроках в школах, чтобы объяснять их опасность и возможные сопутствующие проблемы со... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:07
2022-01-12T17:07
общество
госдума рф
здоровье - общество
яна лантратова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540356_985:1033:2790:2048_1920x0_80_0_0_c9009638224e2917eb1ea9651eb2205e.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Тему абортов необходимо поднимать на соответствующих факультативных уроках в школах, чтобы объяснять их опасность и возможные сопутствующие проблемы со здоровьем, однако важно услышать мнение родителей, считает первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.Ранее руководитель направления профилактики абортов Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, директор "Дома для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина сказала РИА Новости, что уроки на тему целомудрия и семейных ценностей необходимы для снижения количества абортов в России, Русская православная церковь также предлагает поэтапное выведение их из ОМС по примеру Германии и принятие направленных на это законодательных норм."Безусловно, следует повышать рождаемость, снижать количество абортов, и для этого нужен целый комплекс мер, который должен включать в себя в том числе и соответствующие уроки в школах. Они должны проводиться не в рамках отдельной дисциплины, а возможно, даже факультативно", - сказала РИА Новости Лантратова.По ее словам, некоторые школы это уже практикуют - ученикам рассказывают о различных точках зрения по данному вопросу, о позиции Церкви и эмбриональном развитии человека, а также о семейных ценностях и мерах поддержки семей с детьми, реализуемых в России."Рассказывать также надо о том, что аборт может быть опасен для здоровья женщины и создать проблемы в рождении ребенка в будущем", - отметила она. Парламентарий также подчеркнула, что в любом случае, прежде чем что-то вводить или менять, к обсуждению учебной программы обязательно надо привлекать родительскую общественность, чтобы узнать их мнение на этот счет.
https://ria.ru/20210621/zhirinovskiy-1737942218.html
https://ria.ru/20211210/abort-1763075232.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540356_1222:1108:2476:2048_1920x0_80_0_0_7721a3302d6e4281f4f4e2d2f86f7827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, здоровье - общество, яна лантратова, россия
17:07 12.01.2022
 
В Госдуме призвали обсуждать на школьных уроках тему опасности абортов

Депутат Лантратова выступила за обсуждение на школьных уроках темы опасности абортов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание Государственной думы РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Тему абортов необходимо поднимать на соответствующих факультативных уроках в школах, чтобы объяснять их опасность и возможные сопутствующие проблемы со здоровьем, однако важно услышать мнение родителей, считает первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Ранее руководитель направления профилактики абортов Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, директор "Дома для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина сказала РИА Новости, что уроки на тему целомудрия и семейных ценностей необходимы для снижения количества абортов в России, Русская православная церковь также предлагает поэтапное выведение их из ОМС по примеру Германии и принятие направленных на это законодательных норм.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время акции ко Дню защиты детей в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня 2021, 17:29
Жириновский предложил выкупать детей у женщин, планирующих аборт
"Безусловно, следует повышать рождаемость, снижать количество абортов, и для этого нужен целый комплекс мер, который должен включать в себя в том числе и соответствующие уроки в школах. Они должны проводиться не в рамках отдельной дисциплины, а возможно, даже факультативно", - сказала РИА Новости Лантратова.
По ее словам, некоторые школы это уже практикуют - ученикам рассказывают о различных точках зрения по данному вопросу, о позиции Церкви и эмбриональном развитии человека, а также о семейных ценностях и мерах поддержки семей с детьми, реализуемых в России.
"Рассказывать также надо о том, что аборт может быть опасен для здоровья женщины и создать проблемы в рождении ребенка в будущем", - отметила она. Парламентарий также подчеркнула, что в любом случае, прежде чем что-то вводить или менять, к обсуждению учебной программы обязательно надо привлекать родительскую общественность, чтобы узнать их мнение на этот счет.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 10:51
Москалькова рассказала, почему не выступает против абортов
 
ОбществоГосдума РФЗдоровье - ОбществоЯна ЛантратоваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Госдеп: страны Запада продолжат сдерживать агрессию России против Украины
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
22:33Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
22:29Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России
22:27В Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дни
22:27Госдеп прокомментировал проект санкций против России
22:22"Цветистый язык": Брижит Макрон прокомментировала слова мужа о непривитых
Лента новостейМолния
В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕГосдеп: страны Запада продолжат сдерживать агрессию России против УкраиныГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТОГлавы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против РоссииВ Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дниГосдеп прокомментировал проект санкций против России "Цветистый язык": Брижит Макрон прокомментировала слова мужа о непривитых