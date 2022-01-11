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В ДНР обвинили украинских силовиков в размещении ЗРК в жилом районе
В ДНР обвинили украинских силовиков в размещении ЗРК в жилом районе - РИА Новости, 11.01.2022
В ДНР обвинили украинских силовиков в размещении ЗРК в жилом районе
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинила украинских силовиков в размещении зенитно-ракетных комплексов 9К33 "Оса" в жилом... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:38
2022-01-11T11:38
в мире
украина
киев
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинила украинских силовиков в размещении зенитно-ракетных комплексов 9К33 "Оса" в жилом районе населенного пункта Касьяновка в Донбассе."В нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение четырех единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины в трех населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории", - заявил журналистам во вторник представитель оборонного ведомства ДНР.По его словам, в числе прочего в жилом районе Касьяновки выявили два зенитных ракетных комплекса 9К33 "Оса", а также бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 вблизи жилых домов в Павлополе.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220109/gorlovka-1767081021.html
https://ria.ru/20220110/prepyatstviya-1767163809.html
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в мире, украина, киев, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
11:38 11.01.2022
 
В ДНР обвинили украинских силовиков в размещении ЗРК в жилом районе

Народная милиция ДНР обвинила украинских силовиков в размещении ЗРК в жилом районе

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинский военнослужащий в Донецкой области
Украинский военнослужащий в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинский военнослужащий в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинила украинских силовиков в размещении зенитно-ракетных комплексов 9К33 "Оса" в жилом районе населенного пункта Касьяновка в Донбассе.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение четырех единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины в трех населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории", - заявил журналистам во вторник представитель оборонного ведомства ДНР.
Боец Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
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Украинские силовики из гранатометов обстреляли Горловку, заявили в ДНР
По его словам, в числе прочего в жилом районе Касьяновки выявили два зенитных ракетных комплекса 9К33 "Оса", а также бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 вблизи жилых домов в Павлополе.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
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