https://ria.ru/20220111/zrk-1767296001.html

В ДНР обвинили украинских силовиков в размещении ЗРК в жилом районе

В ДНР обвинили украинских силовиков в размещении ЗРК в жилом районе - РИА Новости, 11.01.2022

В ДНР обвинили украинских силовиков в размещении ЗРК в жилом районе

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинила украинских силовиков в размещении зенитно-ракетных комплексов 9К33 "Оса" в жилом... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:38

2022-01-11T11:38

2022-01-11T11:38

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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинила украинских силовиков в размещении зенитно-ракетных комплексов 9К33 "Оса" в жилом районе населенного пункта Касьяновка в Донбассе."В нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение четырех единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины в трех населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории", - заявил журналистам во вторник представитель оборонного ведомства ДНР.По его словам, в числе прочего в жилом районе Касьяновки выявили два зенитных ракетных комплекса 9К33 "Оса", а также бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 вблизи жилых домов в Павлополе.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220109/gorlovka-1767081021.html

https://ria.ru/20220110/prepyatstviya-1767163809.html

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в мире, украина, киев, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр