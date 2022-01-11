https://ria.ru/20220111/zhizn-1767302638.html

Ученые создали тест, позволяющий оценить прожитую жизнь

Ученые создали тест, позволяющий оценить прожитую жизнь - РИА Новости, 11.01.2022

Ученые создали тест, позволяющий оценить прожитую жизнь

Исследователи из Цюрихского университета создали первый тест, позволяющий человеку самому количественно оценить, насколько полноценно он прожил свою жизнь или... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:06

2022-01-11T12:06

2022-01-11T13:08

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Исследователи из Цюрихского университета создали первый тест, позволяющий человеку самому количественно оценить, насколько полноценно он прожил свою жизнь или определенный ее этап. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.Тест построен как матрица, в которой три источника реализации (я, жизнь, влияние/наследие) пересекаются с тремя критериями реализации (целостность, соответствие, ценность). Их сочетание дает девять аспектов, включающих полную реализацию своего потенциала; верность себе; ощущение значимости своего существования; уникальный след, оставленный в мире; вклад в благополучие других; выполнение осмысленной деятельности; поглощенность выполняемыми задачами; достижение целей, приносящих чувство удовлетворения."В начале нового года или вступая во вторую половину жизни, люди естественным образом подводят итоги и смотрят вперед, чтобы определить свои приоритеты для следующей главы в жизни, — приводятся в пресс-релизе издательства слова ведущего автора Дорис Бауманн (Doris Baumann) с факультета психологии Цюрихского университета. — Каждый такой переход усиливает наше желание осознать, что действительно важно для нас".После построения концептуальной основы исследователи разработали многомерную шкалу количественной оценки полноценной жизни. Такую шкалу, по мнению ученых, смогут использовать не только сами люди для персональной оценки, но и коучи по вопросам жизни и карьеры, чтобы помочь своим клиентам построить жизнь, которая им подходит и которую они считают полноценной.Авторы подчеркивают, что фулфилмент, или оценка реализованности — новое направление позитивной психологии, инструментарий которого только разрабатывается."Было важно изучить концепцию с разных сторон. Поэтому мы исследовали, что обыватели понимают под полноценной жизнью, — пишут авторы статьи. — Наша модель включает как когнитивные, так и аффективные аспекты. Для ощущения полноценной жизни люди должны развивать и полностью реализовать свой потенциал, стать цельными и завершенными, чувствовать себя верными себе и вести настоящую жизнь. Кроме того, это включает в себя чувство значимости своего существования и способность оставить свой уникальный след в этом мире, а также внести свой вклад в благополучие других".Исследователи отмечают, что их модель — не эгоцентричная, она основана не на ощущении счастья одного человека, а на чувстве его удовлетворения своей жизнью:"Между счастьем и удовлетворением действительно есть разница. Последнее длится долго и исходит из ощущения целостности и адекватности, признания ценности себя, окружающей жизни и своего значения".Авторы уверены, что оценка своей жизни как полноценной — одно их важнейших условий психического благополучия и физического здоровья. Результаты различных исследований показывают, что люди, удовлетворенные своей жизнью, как правило, более позитивно относятся к своему старению и испытывают позитивные эмоции на всех этапах своей жизни.Ученые считают, что с возрастом удовлетворенность своей жизнью в целом должна увеличиваться, а люди — приобретать больше ресурсов и качеств, чтобы вести полноценную жизнь.

https://ria.ru/20220109/chay-1767056504.html

https://ria.ru/20200518/1571631569.html

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швейцария, здоровье, психология, жизнь