https://ria.ru/20220111/zendaya-1767217122.html

Зендая считает, что новый сезон "Эйфории" может быть трудным для просмотра

Зендая считает, что новый сезон "Эйфории" может быть трудным для просмотра - РИА Новости, 11.01.2022

Зендая считает, что новый сезон "Эйфории" может быть трудным для просмотра

Актриса Зендая разместила в Instagram пост, в котором предупредила, что новый, второй сезон сериала "Эйфория" с ее участием может быть "трудным для просмотра"... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T02:28

2022-01-11T02:28

2022-01-11T02:28

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зендая

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Актриса Зендая разместила в Instagram пост, в котором предупредила, что новый, второй сезон сериала "Эйфория" с ее участием может быть "трудным для просмотра" для некоторых зрителей. Зендая попросила смотреть новые серии только тем, кому будет комфортно. В "Эйфории" действие фокусируется на группе подростков, достигших совершеннолетия. Все они сталкиваются с разными серьезными проблемами такими, как психическое здоровье, наркотики, сексуальные домогательства и другими. Зендая играет 17-летнюю девушку по имени Ру. Ее героиня борется с наркотической зависимостью и депрессией. Она изо всех сил пытается найти свое место в мире.Вместе с ней в шоу снимаются Хантер Шефер, Мод Апатоу, Эрик Дэйн, Минка Келли и другие. Премьера первого эпизода нового сезона "Эйфории", состоящего из восьми серий, уже состоялась в Сети. Остальные будут выходить еженедельно.

https://ria.ru/20220106/serial-1766715810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новости культуры, кино и сериалы, зендая