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Культура
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Зендая считает, что новый сезон "Эйфории" может быть трудным для просмотра
Зендая считает, что новый сезон "Эйфории" может быть трудным для просмотра - РИА Новости, 11.01.2022
Зендая считает, что новый сезон "Эйфории" может быть трудным для просмотра
Актриса Зендая разместила в Instagram пост, в котором предупредила, что новый, второй сезон сериала "Эйфория" с ее участием может быть "трудным для просмотра"... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T02:28
2022-01-11T02:28
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Актриса Зендая разместила в Instagram пост, в котором предупредила, что новый, второй сезон сериала "Эйфория" с ее участием может быть "трудным для просмотра" для некоторых зрителей. Зендая попросила смотреть новые серии только тем, кому будет комфортно. В "Эйфории" действие фокусируется на группе подростков, достигших совершеннолетия. Все они сталкиваются с разными серьезными проблемами такими, как психическое здоровье, наркотики, сексуальные домогательства и другими. Зендая играет 17-летнюю девушку по имени Ру. Ее героиня борется с наркотической зависимостью и депрессией. Она изо всех сил пытается найти свое место в мире.Вместе с ней в шоу снимаются Хантер Шефер, Мод Апатоу, Эрик Дэйн, Минка Келли и другие. Премьера первого эпизода нового сезона "Эйфории", состоящего из восьми серий, уже состоялась в Сети. Остальные будут выходить еженедельно.
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новости культуры, кино и сериалы, зендая
02:28 11.01.2022
 
Зендая считает, что новый сезон "Эйфории" может быть трудным для просмотра

Зендая предупредила зрителей, что новый сезон "Эйфории" нужно смотреть с осторожностью

© HBO (2019)Кадр из сериала "Эйфория"
Кадр из сериала Эйфория
© HBO (2019)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Актриса Зендая разместила в Instagram пост, в котором предупредила, что новый, второй сезон сериала "Эйфория" с ее участием может быть "трудным для просмотра" для некоторых зрителей.

"Знаю, что говорила об этом раньше, но хочу повторить всем: "Эйфория" предназначена только для взрослой аудитории", — написала актриса. — Этот сезон, в отличие от предыдущего, очень эмоциональный и затрагивает темы, которые могут быть триггерными и трудными для просмотра".

Зендая попросила смотреть новые серии только тем, кому будет комфортно.
В "Эйфории" действие фокусируется на группе подростков, достигших совершеннолетия. Все они сталкиваются с разными серьезными проблемами такими, как психическое здоровье, наркотики, сексуальные домогательства и другими.
Зендая играет 17-летнюю девушку по имени Ру. Ее героиня борется с наркотической зависимостью и депрессией. Она изо всех сил пытается найти свое место в мире.
Вместе с ней в шоу снимаются Хантер Шефер, Мод Апатоу, Эрик Дэйн, Минка Келли и другие.
Премьера первого эпизода нового сезона "Эйфории", состоящего из восьми серий, уже состоялась в Сети. Остальные будут выходить еженедельно.
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