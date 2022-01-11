https://ria.ru/20220111/zendaya-1767217122.html
Зендая считает, что новый сезон "Эйфории" может быть трудным для просмотра
Зендая считает, что новый сезон "Эйфории" может быть трудным для просмотра - РИА Новости, 11.01.2022
Зендая считает, что новый сезон "Эйфории" может быть трудным для просмотра
Актриса Зендая разместила в Instagram пост, в котором предупредила, что новый, второй сезон сериала "Эйфория" с ее участием может быть "трудным для просмотра"... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T02:28
2022-01-11T02:28
2022-01-11T02:28
культура
новости культуры
кино и сериалы
зендая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/66/1563026640_168:0:3652:1960_1920x0_80_0_0_64d26ff11f5876cd170e965aeba26052.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Актриса Зендая разместила в Instagram пост, в котором предупредила, что новый, второй сезон сериала "Эйфория" с ее участием может быть "трудным для просмотра" для некоторых зрителей. Зендая попросила смотреть новые серии только тем, кому будет комфортно. В "Эйфории" действие фокусируется на группе подростков, достигших совершеннолетия. Все они сталкиваются с разными серьезными проблемами такими, как психическое здоровье, наркотики, сексуальные домогательства и другими. Зендая играет 17-летнюю девушку по имени Ру. Ее героиня борется с наркотической зависимостью и депрессией. Она изо всех сил пытается найти свое место в мире.Вместе с ней в шоу снимаются Хантер Шефер, Мод Апатоу, Эрик Дэйн, Минка Келли и другие. Премьера первого эпизода нового сезона "Эйфории", состоящего из восьми серий, уже состоялась в Сети. Остальные будут выходить еженедельно.
https://ria.ru/20220106/serial-1766715810.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/66/1563026640_603:0:3216:1960_1920x0_80_0_0_8fa4d54a4e0fb3b5ff97c23681962022.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, зендая
Зендая считает, что новый сезон "Эйфории" может быть трудным для просмотра
Зендая предупредила зрителей, что новый сезон "Эйфории" нужно смотреть с осторожностью
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Актриса Зендая разместила в Instagram пост, в котором предупредила, что новый, второй сезон сериала "Эйфория" с ее участием может быть "трудным для просмотра" для некоторых зрителей.
"Знаю, что говорила об этом раньше, но хочу повторить всем: "Эйфория" предназначена только для взрослой аудитории", — написала актриса. — Этот сезон, в отличие от предыдущего, очень эмоциональный и затрагивает темы, которые могут быть триггерными и трудными для просмотра".
Зендая попросила смотреть новые серии только тем, кому будет комфортно.
В "Эйфории" действие фокусируется на группе подростков, достигших совершеннолетия. Все они сталкиваются с разными серьезными проблемами такими, как психическое здоровье, наркотики, сексуальные домогательства и другими.
Зендая играет 17-летнюю девушку по имени Ру. Ее героиня борется с наркотической зависимостью и депрессией. Она изо всех сил пытается найти свое место в мире.
Вместе с ней в шоу снимаются Хантер Шефер, Мод Апатоу, Эрик Дэйн, Минка Келли и другие.
Премьера первого эпизода нового сезона "Эйфории", состоящего из восьми серий, уже состоялась в Сети. Остальные будут выходить еженедельно.