https://ria.ru/20220111/zemletryasenie-1767264581.html
На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 11.01.2022
На Камчатке произошло землетрясение
Подземный толчок магнитудой 4,7 произошел у восточного побережья полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T07:18
2022-01-11T07:18
2022-01-11T07:22
землетрясение
петропавловск-камчатский
российская академия наук
тихий океан
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв — РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 4,7 произошел у восточного побережья полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН.В ведомстве уточнили, что в Петропавловске землетрясение ощущалось силой 1-2 балла.Позднее в региональном управлении МЧС сообщили, что спасатели начали обследование зданий в Петропавловске-Камчатском.В ведомстве добавили, что организовано взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов города.Толчок зафиксировали в 15.34 местного времени (6.34 мск) в акватории Тихого океана в 119 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 61 километр.
https://ria.ru/20220111/zemletryasenie-1767259015.html
петропавловск-камчатский
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землетрясение, петропавловск-камчатский, российская академия наук, тихий океан
07:18 11.01.2022 (обновлено: 07:22 11.01.2022)
На Камчатке произошло землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7