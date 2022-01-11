https://ria.ru/20220111/zemletryasenie-1767264581.html

На Камчатке произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 11.01.2022

На Камчатке произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой 4,7 произошел у восточного побережья полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T07:18

2022-01-11T07:18

2022-01-11T07:22

землетрясение

петропавловск-камчатский

российская академия наук

тихий океан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575597363_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef713a61e367d4a6b1bc83a851972893.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв — РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 4,7 произошел у восточного побережья полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН.В ведомстве уточнили, что в Петропавловске землетрясение ощущалось силой 1-2 балла.Позднее в региональном управлении МЧС сообщили, что спасатели начали обследование зданий в Петропавловске-Камчатском.В ведомстве добавили, что организовано взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов города.Толчок зафиксировали в 15.34 местного времени (6.34 мск) в акватории Тихого океана в 119 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 61 километр.

https://ria.ru/20220111/zemletryasenie-1767259015.html

петропавловск-камчатский

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

землетрясение, петропавловск-камчатский, российская академия наук, тихий океан