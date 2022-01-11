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https://ria.ru/20220111/zemletryasenie-1767264581.html
На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 11.01.2022
На Камчатке произошло землетрясение
Подземный толчок магнитудой 4,7 произошел у восточного побережья полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T07:18
2022-01-11T07:22
землетрясение
петропавловск-камчатский
российская академия наук
тихий океан
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв — РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 4,7 произошел у восточного побережья полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН.В ведомстве уточнили, что в Петропавловске землетрясение ощущалось силой 1-2 балла.Позднее в региональном управлении МЧС сообщили, что спасатели начали обследование зданий в Петропавловске-Камчатском.В ведомстве добавили, что организовано взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов города.Толчок зафиксировали в 15.34 местного времени (6.34 мск) в акватории Тихого океана в 119 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 61 километр.
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землетрясение, петропавловск-камчатский, российская академия наук, тихий океан
07:18 11.01.2022 (обновлено: 07:22 11.01.2022)
 
На Камчатке произошло землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на Корякский вулкан в Камчатском крае
Вид на Корякский вулкан в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на Корякский вулкан в Камчатском крае. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв — РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 4,7 произошел у восточного побережья полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН.
В ведомстве уточнили, что в Петропавловске землетрясение ощущалось силой 1-2 балла.
Позднее в региональном управлении МЧС сообщили, что спасатели начали обследование зданий в Петропавловске-Камчатском.

"В отдельных районах краевого центра ощущались подземные толчки силой до трех баллов. Оперативными группами спасателей производится осмотр социально-значимых объектов и зданий. По предварительной информации, повреждений нет", – сказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что организовано взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов города.
Толчок зафиксировали в 15.34 местного времени (6.34 мск) в акватории Тихого океана в 119 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 61 километр.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
04:28
У берегов Кипра произошло сильное землетрясение
 
ЗемлетрясениеПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукТихий океан
 
 
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