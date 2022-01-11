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Зеленский призвал Запад быть готовым к введению санкции против России
Зеленский призвал Запад быть готовым к введению санкции против России - РИА Новости, 11.01.2022
Зеленский призвал Запад быть готовым к введению санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо международные усилия для деэскалации ситуации в Донбассе. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T20:07
2022-01-11T21:22
в мире
украина
канада
владимир зеленский
джастин трюдо
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КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо международные усилия для деэскалации ситуации в Донбассе."Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Обменялись видением международных усилий для деэскалации. Обсудили возможность продолжения миссии UNIFIER и договорились вместе добиваться справедливой компенсации семьям жертв крушения (под Тегераном рейса - ред.) PS752", - написал президент в своем Twitter.Позднее пресс-служба президента Украины сообщила, что Зеленский предложил Трюдо обновить Совместную декларацию об особом партнерстве между странами, призвал Запад быть готовым к безотлагательному введению "превентивного пакета санкций" против РФ, а также пригласил премьера Канады посетить Киев в 2022 году."Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля", – цитирует Зеленского пресс-служба.Во время разговора президент Украины также отметил неизменность евроатлантического курса государства и выразил убеждение, что Канада будет продолжать оказывать всемерную поддержку Киеву на пути членства в альянсе. "Никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом", – отметил Зеленский.В марте 2019 года правительство Канады на три года продлило работу военной тренировочной миссии UNIFIER на Украине. Операцию UNIFIER правительство и вооруженные силы Канады запустили в ответ на запрос украинского правительства. Это тренировочная миссия, которая проходит в рамках многонационального объединенного комитета, в который входят Украина, США, Канада и Великобритания.
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в мире, украина, канада, владимир зеленский, джастин трюдо
20:07 11.01.2022 (обновлено: 21:22 11.01.2022)
 
Зеленский призвал Запад быть готовым к введению санкции против России

Президент Украины Зеленский призвал Запад быть готовым к введению санкции против России

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
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КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо международные усилия для деэскалации ситуации в Донбассе.
"Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Обменялись видением международных усилий для деэскалации. Обсудили возможность продолжения миссии UNIFIER и договорились вместе добиваться справедливой компенсации семьям жертв крушения (под Тегераном рейса - ред.) PS752", - написал президент в своем Twitter.
Позднее пресс-служба президента Украины сообщила, что Зеленский предложил Трюдо обновить Совместную декларацию об особом партнерстве между странами, призвал Запад быть готовым к безотлагательному введению "превентивного пакета санкций" против РФ, а также пригласил премьера Канады посетить Киев в 2022 году.
"Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля", – цитирует Зеленского пресс-служба.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
16:21
На Украине заявили о неадекватности политики Зеленского
Во время разговора президент Украины также отметил неизменность евроатлантического курса государства и выразил убеждение, что Канада будет продолжать оказывать всемерную поддержку Киеву на пути членства в альянсе. "Никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом", – отметил Зеленский.
В марте 2019 года правительство Канады на три года продлило работу военной тренировочной миссии UNIFIER на Украине. Операцию UNIFIER правительство и вооруженные силы Канады запустили в ответ на запрос украинского правительства. Это тренировочная миссия, которая проходит в рамках многонационального объединенного комитета, в который входят Украина, США, Канада и Великобритания.
 
В миреУкраинаКанадаВладимир ЗеленскийДжастин Трюдо
 
 
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