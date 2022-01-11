https://ria.ru/20220111/zelenskiy-1767404181.html

Зеленский призвал Запад быть готовым к введению санкции против России

Зеленский призвал Запад быть готовым к введению санкции против России - РИА Новости, 11.01.2022

Зеленский призвал Запад быть готовым к введению санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо международные усилия для деэскалации ситуации в Донбассе. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T20:07

2022-01-11T20:07

2022-01-11T21:22

в мире

украина

канада

владимир зеленский

джастин трюдо

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КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо международные усилия для деэскалации ситуации в Донбассе."Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Обменялись видением международных усилий для деэскалации. Обсудили возможность продолжения миссии UNIFIER и договорились вместе добиваться справедливой компенсации семьям жертв крушения (под Тегераном рейса - ред.) PS752", - написал президент в своем Twitter.Позднее пресс-служба президента Украины сообщила, что Зеленский предложил Трюдо обновить Совместную декларацию об особом партнерстве между странами, призвал Запад быть готовым к безотлагательному введению "превентивного пакета санкций" против РФ, а также пригласил премьера Канады посетить Киев в 2022 году."Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля", – цитирует Зеленского пресс-служба.Во время разговора президент Украины также отметил неизменность евроатлантического курса государства и выразил убеждение, что Канада будет продолжать оказывать всемерную поддержку Киеву на пути членства в альянсе. "Никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом", – отметил Зеленский.В марте 2019 года правительство Канады на три года продлило работу военной тренировочной миссии UNIFIER на Украине. Операцию UNIFIER правительство и вооруженные силы Канады запустили в ответ на запрос украинского правительства. Это тренировочная миссия, которая проходит в рамках многонационального объединенного комитета, в который входят Украина, США, Канада и Великобритания.

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в мире, украина, канада, владимир зеленский, джастин трюдо