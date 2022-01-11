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Мишустин призвал поддерживать систему здравоохранения
Мишустин призвал поддерживать систему здравоохранения - РИА Новости, 11.01.2022
Мишустин призвал поддерживать систему здравоохранения
Надо поддерживать систему здравоохранения, следить за достаточностью лекарств от коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:40
2022-01-11T16:40
2022-01-11T16:54
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михаил мишустин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Надо поддерживать систему здравоохранения, следить за достаточностью лекарств от коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Конечно, нужно и дальше поддерживать повышенную готовность нашей системы здравоохранения, следить, чтобы были запасы лекарств, медицинских изделий", - отметил Мишустин.
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16:40 11.01.2022 (обновлено: 16:54 11.01.2022)
Мишустин призвал поддерживать систему здравоохранения
Премьер Мишустин призвал поддерживать систему здравоохранения