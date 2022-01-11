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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220111/zdravookhranenie-1767308789.html
В Кремле оценили возможность новой волны коронавируса из-за омикрон-штамма
В Кремле оценили возможность новой волны коронавируса из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 11.01.2022
В Кремле оценили возможность новой волны коронавируса из-за омикрон-штамма
Меры по подготовке российской системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне "омикрона" принимаются, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:23
2022-01-11T12:23
распространение коронавируса
общество
сша
европа
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Меры по подготовке российской системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне "омикрона" принимаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это большая опасность, это реальность, к сожалению. Конечно, этот вирус приникает на нашу территорию и распространяется здесь. Это прогнозировалось нашими специалистами, это прогнозировалось правительством, и соответствующие меры принимаются, чтобы подготовить систему здравоохранения к возможной очередной волне", - сказал Песков журналистам.По его словам, нет вопроса, придет ли в РФ штамм "омикрон", есть вопрос, когда он придет."Мы видим, что творится в Европе, мы видим, что твориться в США - они вышли вообще на планку свыше 1,1 миллиона заражений в сутки. Просто возьмите и сопоставьте в пропорциях к населению, какие бы цифры соответствовали нашему уровню населения, учитывая, что мы меньше Америки по населению значительно", - отметил Песков.
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общество, сша, европа, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:23 11.01.2022
 
В Кремле оценили возможность новой волны коронавируса из-за омикрон-штамма

Песков: систему здравоохранения готовят к возможной очередной волне COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Меры по подготовке российской системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне "омикрона" принимаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это большая опасность, это реальность, к сожалению. Конечно, этот вирус приникает на нашу территорию и распространяется здесь. Это прогнозировалось нашими специалистами, это прогнозировалось правительством, и соответствующие меры принимаются, чтобы подготовить систему здравоохранения к возможной очередной волне", - сказал Песков журналистам.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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По его словам, нет вопроса, придет ли в РФ штамм "омикрон", есть вопрос, когда он придет.
"Мы видим, что творится в Европе, мы видим, что твориться в США - они вышли вообще на планку свыше 1,1 миллиона заражений в сутки. Просто возьмите и сопоставьте в пропорциях к населению, какие бы цифры соответствовали нашему уровню населения, учитывая, что мы меньше Америки по населению значительно", - отметил Песков.
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11:05Распространение коронавируса
В центре Гамалеи предупредили о наступлении омикрон-штамма
 
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