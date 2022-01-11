https://ria.ru/20220111/zdravookhranenie-1767308789.html

В Кремле оценили возможность новой волны коронавируса из-за омикрон-штамма

В Кремле оценили возможность новой волны коронавируса из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 11.01.2022

В Кремле оценили возможность новой волны коронавируса из-за омикрон-штамма

Меры по подготовке российской системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне "омикрона" принимаются, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:23

2022-01-11T12:23

2022-01-11T12:23

распространение коронавируса

общество

сша

европа

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Меры по подготовке российской системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне "омикрона" принимаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это большая опасность, это реальность, к сожалению. Конечно, этот вирус приникает на нашу территорию и распространяется здесь. Это прогнозировалось нашими специалистами, это прогнозировалось правительством, и соответствующие меры принимаются, чтобы подготовить систему здравоохранения к возможной очередной волне", - сказал Песков журналистам.По его словам, нет вопроса, придет ли в РФ штамм "омикрон", есть вопрос, когда он придет."Мы видим, что творится в Европе, мы видим, что твориться в США - они вышли вообще на планку свыше 1,1 миллиона заражений в сутки. Просто возьмите и сопоставьте в пропорциях к населению, какие бы цифры соответствовали нашему уровню населения, учитывая, что мы меньше Америки по населению значительно", - отметил Песков.

https://ria.ru/20220111/koronavirus-1767288468.html

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