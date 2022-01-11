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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220111/zamedlenie-1767253758.html
Аналитик рассказал, что будет с мировой экономикой при сильном долларе
Аналитик рассказал, что будет с мировой экономикой при сильном долларе - РИА Новости, 11.01.2022
Аналитик рассказал, что будет с мировой экономикой при сильном долларе
Доллар укрепится значительно к валютам развивающихся стран, если ФРС, рассказал агентству "Прайм" советник гендиректора "Открытие Брокер" по макроэкономике... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T03:15
2022-01-11T03:15
экономика
сша
федеральная резервная система сша
сергей хестанов
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Доллар укрепится значительно к валютам развивающихся стран, если ФРС, рассказал агентству "Прайм" советник гендиректора "Открытие Брокер" по макроэкономике Сергей Хестанов.По оценкам Хестанова, ужесточение денежно-кредитной политики замедлит рост глобальной экономики и США, в частности.Впрочем, если ФРС будет действовать не резко, влияние сильного доллара будет значительно слабее, заключил эксперт.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, сергей хестанов
03:15 11.01.2022
 
Аналитик рассказал, что будет с мировой экономикой при сильном долларе

Аналитик Хестанов: ужесточение ДКП ФРС США замедлит рост глобальной экономики

© Fotolia / GivagaАмериканский доллар
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Fotolia / Givaga
Американский доллар. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Доллар укрепится значительно к валютам развивающихся стран, если ФРС, рассказал агентству "Прайм" советник гендиректора "Открытие Брокер" по макроэкономике Сергей Хестанов.
"Главные факторы укрепления доллара — ужесточение ДКП ФРС США и возможный отток капитала с развивающихся рынков", — считает он.
По оценкам Хестанова, ужесточение денежно-кредитной политики замедлит рост глобальной экономики и США, в частности.
Впрочем, если ФРС будет действовать не резко, влияние сильного доллара будет значительно слабее, заключил эксперт.
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