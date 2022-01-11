https://ria.ru/20220111/zamedlenie-1767253758.html

Аналитик рассказал, что будет с мировой экономикой при сильном долларе

Аналитик рассказал, что будет с мировой экономикой при сильном долларе - РИА Новости, 11.01.2022

Аналитик рассказал, что будет с мировой экономикой при сильном долларе

Доллар укрепится значительно к валютам развивающихся стран, если ФРС, рассказал агентству "Прайм" советник гендиректора "Открытие Брокер" по макроэкономике... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T03:15

2022-01-11T03:15

2022-01-11T03:15

экономика

сша

федеральная резервная система сша

сергей хестанов

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Доллар укрепится значительно к валютам развивающихся стран, если ФРС, рассказал агентству "Прайм" советник гендиректора "Открытие Брокер" по макроэкономике Сергей Хестанов.По оценкам Хестанова, ужесточение денежно-кредитной политики замедлит рост глобальной экономики и США, в частности.Впрочем, если ФРС будет действовать не резко, влияние сильного доллара будет значительно слабее, заключил эксперт.

https://ria.ru/20220110/dollar-1767089302.html

сша

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2022

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экономика, сша, федеральная резервная система сша, сергей хестанов