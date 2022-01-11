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Закупки госкомпаний у самозанятых в 2021 году превысили миллиард рублей
Закупки госкомпаний у самозанятых в 2021 году превысили миллиард рублей - РИА Новости, 11.01.2022
Закупки госкомпаний у самозанятых в 2021 году превысили миллиард рублей
Компании с госучастием закупили у самозанятых граждан в 2021 году продукцию, услуги и работы на общую сумму более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:46
2022-01-11T14:41
корпорация мсп
александр исаевич
экономика
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Компании с госучастием закупили у самозанятых граждан в 2021 году продукцию, услуги и работы на общую сумму более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Как свидетельствуют данные 1839 крупнейших заказчиков, находящихся в периметре мониторинга корпорации, договоры закупки исполнили более 1,3 тысячи самозанятых.При закупках по 223-ФЗ на самозанятых распространяются те же льготы, что и на малый и средний бизнес. Это касается квот, установленных для крупнейших заказчиков, подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.По данным КМСП, наиболее востребованными у заказчиков были следующие услуги: рекламные и маркетинговые — 408,3 миллиона рублей (40,3%); вспомогательные, связанные с услугами финансового посредничества и страхования — 80,7 миллиона рублей (8,0%); транспортные — 63,9 миллиона рублей (6,9%); образовательные — 49,5 миллионов рублей (4,9%); профессиональные, научные и технические, прочие — 47,1 миллиона рублей (4,6%).При этом в 2021 году самый высокий по сравнению с аналогичным периодом 2020 года прирост объема закупок отмечен в издательских услугах, услугах в области творчества, искусства и развлечений.Самозанятые граждане могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес, с 1 апреля 2020 года. Поддержка самозанятых – одно из ключевых направлений поддержки бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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корпорация мсп, александр исаевич, экономика
12:46 11.01.2022 (обновлено: 14:41 11.01.2022)
 

Закупки госкомпаний у самозанятых в 2021 году превысили миллиард рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Компании с госучастием закупили у самозанятых граждан в 2021 году продукцию, услуги и работы на общую сумму более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Как свидетельствуют данные 1839 крупнейших заказчиков, находящихся в периметре мониторинга корпорации, договоры закупки исполнили более 1,3 тысячи самозанятых.
При закупках по 223-ФЗ на самозанятых распространяются те же льготы, что и на малый и средний бизнес. Это касается квот, установленных для крупнейших заказчиков, подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
"Особый спрос мы отмечаем на обучающие семинары по доступу к закупкам. Они будут проходить на цифровой платформе, которую мы запустим в ближайшее время. В общей сложности более 100 таких мероприятий уже посетили порядка 2,7 тысячи самозанятых граждан. На семинарах можно узнать о мерах поддержки, об организации закупочной деятельности крупнейших заказчиков и особенностях участия в закупках", - рассказал глава корпорации.
По данным КМСП, наиболее востребованными у заказчиков были следующие услуги: рекламные и маркетинговые — 408,3 миллиона рублей (40,3%); вспомогательные, связанные с услугами финансового посредничества и страхования — 80,7 миллиона рублей (8,0%); транспортные — 63,9 миллиона рублей (6,9%); образовательные — 49,5 миллионов рублей (4,9%); профессиональные, научные и технические, прочие — 47,1 миллиона рублей (4,6%).
Бизнес - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
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При этом в 2021 году самый высокий по сравнению с аналогичным периодом 2020 года прирост объема закупок отмечен в издательских услугах, услугах в области творчества, искусства и развлечений.
Самозанятые граждане могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес, с 1 апреля 2020 года. Поддержка самозанятых – одно из ключевых направлений поддержки бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
 
Корпорация МСПАлександр ИсаевичЭкономика
 
 
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