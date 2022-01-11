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Вооруженный ножами мужчина в розовом платье ворвался в московский храм

Вооруженный ножами мужчина в розовом платье ворвался в московский храм - РИА Новости, 11.01.2022

Вооруженный ножами мужчина в розовом платье ворвался в московский храм

Мужчина, одетый в розовое женское платье и вооруженный ножами, пытался напасть на прихожан одного из московских храмов, рассказал РИА Новости священник,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:01

2022-01-11T16:01

2022-01-11T17:37

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мужчина, одетый в розовое женское платье и вооруженный ножами, пытался напасть на прихожан одного из московских храмов, рассказал РИА Новости священник, заместитель благочинного Рождественского округа столицы Иоанн Паскевич.Инцидент произошел накануне в храме Казанской Песчанской иконы Божией Матери в Измайлово."Был человек вчера в женском платье, но его быстро охрана обезвредила, в больницу его передали. Он остановился — упредил охранник и принял меры, его забрали. Он не успел ни на кого напасть", — сказал священник.По его словам, пострадавших при этом не было.Как пишут СМИ, мужчина, возможно, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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происшествия, москва, здоровье - общество