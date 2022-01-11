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Религия
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Вооруженный ножами мужчина в розовом платье ворвался в московский храм
Вооруженный ножами мужчина в розовом платье ворвался в московский храм - РИА Новости, 11.01.2022
Вооруженный ножами мужчина в розовом платье ворвался в московский храм
Мужчина, одетый в розовое женское платье и вооруженный ножами, пытался напасть на прихожан одного из московских храмов, рассказал РИА Новости священник,... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:01
2022-01-11T17:37
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москва
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мужчина, одетый в розовое женское платье и вооруженный ножами, пытался напасть на прихожан одного из московских храмов, рассказал РИА Новости священник, заместитель благочинного Рождественского округа столицы Иоанн Паскевич.Инцидент произошел накануне в храме Казанской Песчанской иконы Божией Матери в Измайлово."Был человек вчера в женском платье, но его быстро охрана обезвредила, в больницу его передали. Он остановился — упредил охранник и принял меры, его забрали. Он не успел ни на кого напасть", — сказал священник.По его словам, пострадавших при этом не было.Как пишут СМИ, мужчина, возможно, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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происшествия, москва, здоровье - общество
16:01 11.01.2022 (обновлено: 17:37 11.01.2022)
 
Вооруженный ножами мужчина в розовом платье ворвался в московский храм

В московском храме задержали вооруженного ножами мужчину, одетого в женское платье

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мужчина, одетый в розовое женское платье и вооруженный ножами, пытался напасть на прихожан одного из московских храмов, рассказал РИА Новости священник, заместитель благочинного Рождественского округа столицы Иоанн Паскевич.
Инцидент произошел накануне в храме Казанской Песчанской иконы Божией Матери в Измайлово.
"Был человек вчера в женском платье, но его быстро охрана обезвредила, в больницу его передали. Он остановился — упредил охранник и принял меры, его забрали. Он не успел ни на кого напасть", — сказал священник.
По его словам, пострадавших при этом не было.
Как пишут СМИ, мужчина, возможно, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
 
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