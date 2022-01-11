https://ria.ru/20220111/zabolevaemost-1767362072.html

Собянин заявил, что в праздники не было критического роста случаев COVID-19

Собянин заявил, что в праздники не было критического роста случаев COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2022

Собянин заявил, что в праздники не было критического роста случаев COVID-19

Критического роста заболеваемости коронавирусом в Москве в праздники не наблюдалось, госпитализировали 600-750 пациентов в сутки, заявил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:27

2022-01-11T16:27

2022-01-11T22:24

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Критического роста заболеваемости коронавирусом в Москве в праздники не наблюдалось, госпитализировали 600-750 пациентов в сутки, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Праздничные дни в Москве прошли более или менее спокойно, все службы работали в штатном режиме, в том числе и медицинские службы. Какого-то критического роста заболеваемости не наблюдалось. Госпитализации шли в рамках 600-750 пациентов в сутки, что в общем тоже для Москвы означает невысокий уровень", - сказал Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20220111/testirovanie-1767360696.html

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