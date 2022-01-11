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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220111/ye-1767408340.html
Канье Уэст решил приехать в Россию и увидеться с Путиным
Канье Уэст захотел приехать в Россию и увидеться с Путиным - РИА Новости, 11.01.2022
Канье Уэст решил приехать в Россию и увидеться с Путиным
Американский рэп-исполнитель и бизнесмен Канье Уэст, известный также под псевдонимом Йе (Ye), планирует приехать в Россию и хотел бы увидеться с президентом... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T20:45
2022-01-11T22:00
шоубиз
в мире
рэп
сша
владимир путин
канье уэст
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американский рэп-исполнитель и бизнесмен Канье Уэст, известный также под псевдонимом Йе (Ye), планирует приехать в Россию и хотел бы увидеться с президентом страны Владимиром Путиным, заявил его советник порталу Billboard."Он намерен проводить в России много времени", — сказал собеседник журналистов, отметив, что певец хочет сделать страну своим "вторым домом".Предположительно, визит музыканта состоится весной или летом. Точной информации об этом пока нет. Тем не менее в его планы входит развитие бизнес-проектов в России и расширение контактов в музыкальной сфере. Помимо прочего, как пишет издание, Канье Уэст захотел встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и даже намерен пригласить президента на свое выступление в качестве "специального гостя". Что именно подразумевается под этой формулировкой, его представители не уточняют.
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в мире, рэп, сша, владимир путин, канье уэст, знаменитости, музыка, россия
20:45 11.01.2022 (обновлено: 22:00 11.01.2022)
 
Канье Уэст захотел приехать в Россию и увидеться с Путиным

Рэпер Канье Уэст захотел приехать в Россию и увидеться с Путиным

© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Michael Wyke
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американский рэп-исполнитель и бизнесмен Канье Уэст, известный также под псевдонимом Йе (Ye), планирует приехать в Россию и хотел бы увидеться с президентом страны Владимиром Путиным, заявил его советник порталу Billboard.
"Он намерен проводить в России много времени", — сказал собеседник журналистов, отметив, что певец хочет сделать страну своим "вторым домом".
Предположительно, визит музыканта состоится весной или летом. Точной информации об этом пока нет. Тем не менее в его планы входит развитие бизнес-проектов в России и расширение контактов в музыкальной сфере. Помимо прочего, как пишет издание, Канье Уэст захотел встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и даже намерен пригласить президента на свое выступление в качестве "специального гостя". Что именно подразумевается под этой формулировкой, его представители не уточняют.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
19 октября 2021, 11:45Культура
Канье Уэст официально сменил имя
 
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