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При взрыве газового котла в Южно-Сахалинске погиб один человек
При взрыве газового котла в Южно-Сахалинске погиб один человек - РИА Новости, 11.01.2022
При взрыве газового котла в Южно-Сахалинске погиб один человек
Взрыв газа произошел в жилом доме в Южно-Сахалинске, есть погибшие, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T04:55
2022-01-11T07:58
происшествия
сахалинская область
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 янв — РИА Новости. Взрыв газа произошел в жилом доме в Южно-Сахалинске, есть погибшие, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области."Южно-Сахалинск, улица Южно-Сахалинская, 19. Произошел хлопок газа. Один человек погиб, идет эвакуация жителей", — рассказали в пресс-службе правительства области.В мэрии Южно-Сахалинска также уточнили, что на месте работают сотрудники МКУ "Управление по делам ГО и ЧС", они ликвидируют последствия взрыва газового котла.По информации ГУ МЧС России по Сахалинской области, открытое горение удалось ликвидировать."Произошел взрыв в квартире 46 по улице Южно-Сахалинская, 19, вырвало дверь. Дом пятиэтажный, не газифицирован. На месте семь человек и две единицы техники от пяти ПСЧ. В 12.24 (4.24 мск) ликвидация открытого горения на площади 15 квадратных метров", — рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.Спасатели эвакуировали шесть человек, среди них один ребенок.В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили агентству, что глава ведомства Антон Коленченко направился на место взрыва. Надзорный орган даст оценку для принятия мер прокурорского реагирования.Следственное управление СК по Сахалинской области возбудило уголовное дело по части один статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности).
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происшествия, сахалинская область, южно-сахалинск
04:55 11.01.2022 (обновлено: 07:58 11.01.2022)
 
При взрыве газового котла в Южно-Сахалинске погиб один человек

При взрыве газового котла в доме в Южно-Сахалинске погиб один человек, идет эвакуация

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 янв — РИА Новости. Взрыв газа произошел в жилом доме в Южно-Сахалинске, есть погибшие, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
"Южно-Сахалинск, улица Южно-Сахалинская, 19. Произошел хлопок газа. Один человек погиб, идет эвакуация жителей", — рассказали в пресс-службе правительства области.
В мэрии Южно-Сахалинска также уточнили, что на месте работают сотрудники МКУ "Управление по делам ГО и ЧС", они ликвидируют последствия взрыва газового котла.
По информации ГУ МЧС России по Сахалинской области, открытое горение удалось ликвидировать.

"Произошел взрыв в квартире 46 по улице Южно-Сахалинская, 19, вырвало дверь. Дом пятиэтажный, не газифицирован. На месте семь человек и две единицы техники от пяти ПСЧ. В 12.24 (4.24 мск) ликвидация открытого горения на площади 15 квадратных метров", — рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.

Спасатели эвакуировали шесть человек, среди них один ребенок.
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили агентству, что глава ведомства Антон Коленченко направился на место взрыва. Надзорный орган даст оценку для принятия мер прокурорского реагирования.
Следственное управление СК по Сахалинской области возбудило уголовное дело по части один статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности).
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