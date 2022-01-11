https://ria.ru/20220111/vosstanovlenie-1767387028.html
В МВД сообщили о восстановлении штатной работы сервисов ГАИ
В МВД сообщили о восстановлении штатной работы сервисов ГАИ - РИА Новости, 11.01.2022
В МВД сообщили о восстановлении штатной работы сервисов ГАИ
МВД РФ проинформировало о восстановлении штатной работы сервисов Госавтоинспекции, обновление программного обеспечения завершено, сообщается на портале МВД... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:14
2022-01-11T18:14
2022-01-11T18:41
общество
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. МВД РФ проинформировало о восстановлении штатной работы сервисов Госавтоинспекции, обновление программного обеспечения завершено, сообщается на портале МВД Медиа.Накануне МВД объяснило перебои в работе официального сайта ГИБДД обновлением программного обеспечения, указав 11 января планируемым сроком восстановления функционирования сервисов. В первой половине дня во вторник сервис все еще не функционировал, после обеда проверка штрафов на официальном сайте ГИБДД заработала.Отмечается, что сейчас на сервис проверки штрафов за нарушение правил дорожного движения в минуту приходит более 2,5 тысячи запросов, в целом на все онлайн-сервисы официального сайта Госавтоинспекции в данный момент поступает свыше 40 тысяч запросов в минуту.
https://ria.ru/20211231/shtraf-1766296959.html
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общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
18:14 11.01.2022 (обновлено: 18:41 11.01.2022)
В МВД сообщили о восстановлении штатной работы сервисов ГАИ
В МВД сообщили о восстановлении штатной работы всех онлайн-сервисов ГАИ