https://ria.ru/20220111/vosstanovlenie-1767387028.html

В МВД сообщили о восстановлении штатной работы сервисов ГАИ

В МВД сообщили о восстановлении штатной работы сервисов ГАИ - РИА Новости, 11.01.2022

В МВД сообщили о восстановлении штатной работы сервисов ГАИ

МВД РФ проинформировало о восстановлении штатной работы сервисов Госавтоинспекции, обновление программного обеспечения завершено, сообщается на портале МВД... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T18:14

2022-01-11T18:14

2022-01-11T18:41

общество

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. МВД РФ проинформировало о восстановлении штатной работы сервисов Госавтоинспекции, обновление программного обеспечения завершено, сообщается на портале МВД Медиа.Накануне МВД объяснило перебои в работе официального сайта ГИБДД обновлением программного обеспечения, указав 11 января планируемым сроком восстановления функционирования сервисов. В первой половине дня во вторник сервис все еще не функционировал, после обеда проверка штрафов на официальном сайте ГИБДД заработала.Отмечается, что сейчас на сервис проверки штрафов за нарушение правил дорожного движения в минуту приходит более 2,5 тысячи запросов, в целом на все онлайн-сервисы официального сайта Госавтоинспекции в данный момент поступает свыше 40 тысяч запросов в минуту.

https://ria.ru/20211231/shtraf-1766296959.html

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)