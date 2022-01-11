https://ria.ru/20220111/velikobritaniya-1767322732.html
В Великобритании смягчили условия въезда для иностранных туристов
В Великобритании смягчили условия въезда для иностранных туристов - РИА Новости, 11.01.2022
В Великобритании смягчили условия въезда для иностранных туристов
Два региона Великобритании — Англия и Ирландия — смягчили правила въезда для международных путешественников, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:54
2022-01-11T15:54
2022-01-11T15:54
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Два региона Великобритании — Англия и Ирландия — смягчили правила въезда для международных путешественников, сообщает АТОР.Теперь вакцинированные одним из зарубежных препаратов (Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm, Covaxin или однократная Johnson & Johnson) туристы больше не обязаны сдавать ПЦР до вылета и соблюдать самоизоляцию по прибытии.Требование об экспресс-тесте на COVID-19 не позднее чем на второй день после въезда сохраняется. Также необходимо заполнять специальную электронную форму (Passenger Locator Form) не ранее чем за 48 часов до вылета.Не привитым одобренными ВОЗ препаратами (в том числе и россиянам со "Спутником V") нужно сделать ПЦР (RT-PCR) за двое суток до поездки, заполнить форму, а также дополнительно забронировать тесты на коронавирус на второй и восьмой дни после прибытия. Кроме того, придется провести 10 дней на карантине. Срок можно сократить, сдав отрицательный тест на пятый день.Ирландия также отменила ПЦР для привитых сертифицированными ВОЗ препаратами и переболевших в течение последних шести месяцев. Уточняется, что россиянам для въезда с туристическими целями потребуется результат RT-PCR теста или свидетельство о перенесенном заболевании в письменной или электронной форме на английском или ирландском языке сроком не старше 180 дней.Документ должен содержать персональные данные путешественника, название страны и организации, выдавшей сертификат о перенесенной инфекции, а также дату первого положительного теста.
https://ria.ru/20220111/sputnik-layt-1767257932.html
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ирландия, великобритания, англия, воз, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, коронавирус covid-19, пцр, сертификат о вакцинации
В Великобритании смягчили условия въезда для иностранных туристов
Англия и Ирландия обновили правила въезда для международных путешественников
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Два региона Великобритании — Англия и Ирландия — смягчили правила въезда для международных путешественников, сообщает
АТОР.
Теперь вакцинированные одним из зарубежных препаратов (Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm, Covaxin или однократная Johnson & Johnson) туристы больше не обязаны сдавать ПЦР до вылета и соблюдать самоизоляцию по прибытии.
Требование об экспресс-тесте на COVID-19 не позднее чем на второй день после въезда сохраняется. Также необходимо заполнять специальную электронную форму (Passenger Locator Form) не ранее чем за 48 часов до вылета.
Не привитым одобренными ВОЗ препаратами (в том числе и россиянам со "Спутником V") нужно сделать ПЦР (RT-PCR) за двое суток до поездки, заполнить форму, а также дополнительно забронировать тесты на коронавирус на второй и восьмой дни после прибытия. Кроме того, придется провести 10 дней на карантине. Срок можно сократить, сдав отрицательный тест на пятый день.
Ирландия также отменила ПЦР для привитых сертифицированными ВОЗ препаратами и переболевших в течение последних шести месяцев. Уточняется, что россиянам для въезда с туристическими целями потребуется результат RT-PCR теста или свидетельство о перенесенном заболевании в письменной или электронной форме на английском или ирландском языке сроком не старше 180 дней.
Документ должен содержать персональные данные путешественника, название страны и организации, выдавшей сертификат о перенесенной инфекции, а также дату первого положительного теста.