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Экономист оценила вероятность новых "валютных войн" в 2022 году
Экономист оценила вероятность новых "валютных войн" в 2022 году - РИА Новости, 11.01.2022
Экономист оценила вероятность новых "валютных войн" в 2022 году
Вероятность "схлестнуться" в новом году высока у валютной пары евро/доллар США, рассказывает агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T04:15
2022-01-11T04:15
2022-01-11T04:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
украина
сша
рэу имени г. в. плеханова
россия
юлия финогенова
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Вероятность "схлестнуться" в новом году высока у валютной пары евро/доллар США, рассказывает агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.Эксперт напомнила, что главный инструмент валютных войн — девальвация национальных валют по отношению к иностранным.Что касается рубля, то, по словам Финогеновой, отечественная валюта может обесцениться на пять-семь процентов уже к середине 2022 года.
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экономика, украина, сша, рэу имени г. в. плеханова, россия, юлия финогенова
Экономист оценила вероятность новых "валютных войн" в 2022 году
Экономист Финогенова: в 2022 году высока вероятность валютных войн между евро и долларом