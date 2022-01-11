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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220111/valyuta-1767254171.html
Экономист оценила вероятность новых "валютных войн" в 2022 году
Экономист оценила вероятность новых "валютных войн" в 2022 году - РИА Новости, 11.01.2022
Экономист оценила вероятность новых "валютных войн" в 2022 году
Вероятность "схлестнуться" в новом году высока у валютной пары евро/доллар США, рассказывает агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T04:15
2022-01-11T04:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
украина
сша
рэу имени г. в. плеханова
россия
юлия финогенова
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Вероятность "схлестнуться" в новом году высока у валютной пары евро/доллар США, рассказывает агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.Эксперт напомнила, что главный инструмент валютных войн — девальвация национальных валют по отношению к иностранным.Что касается рубля, то, по словам Финогеновой, отечественная валюта может обесцениться на пять-семь процентов уже к середине 2022 года.
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экономика, украина, сша, рэу имени г. в. плеханова, россия, юлия финогенова
04:15 11.01.2022
 
Экономист оценила вероятность новых "валютных войн" в 2022 году

Экономист Финогенова: в 2022 году высока вероятность валютных войн между евро и долларом

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Вероятность "схлестнуться" в новом году высока у валютной пары евро/доллар США, рассказывает агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
"В случае реализации геополитических рисков, в частности, эскалации санкционной риторики по отношению к России и нового витка конфликта с Украиной, можно ожидать относительно высоких цен на газ, которые ЕС будет вынужден оплачивать. Это может привести к укреплению доллара и ослаблению евро, по крайней мере в первом квартале 2022 года", — считает она.
Эксперт напомнила, что главный инструмент валютных войн — девальвация национальных валют по отношению к иностранным.
Что касается рубля, то, по словам Финогеновой, отечественная валюта может обесцениться на пять-семь процентов уже к середине 2022 года.
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