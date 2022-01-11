https://ria.ru/20220111/valyuta-1767254171.html

Экономист оценила вероятность новых "валютных войн" в 2022 году

Экономист оценила вероятность новых "валютных войн" в 2022 году - РИА Новости, 11.01.2022

Экономист оценила вероятность новых "валютных войн" в 2022 году

Вероятность "схлестнуться" в новом году высока у валютной пары евро/доллар США, рассказывает агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T04:15

2022-01-11T04:15

2022-01-11T04:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

украина

сша

рэу имени г. в. плеханова

россия

юлия финогенова

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Вероятность "схлестнуться" в новом году высока у валютной пары евро/доллар США, рассказывает агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.Эксперт напомнила, что главный инструмент валютных войн — девальвация национальных валют по отношению к иностранным.Что касается рубля, то, по словам Финогеновой, отечественная валюта может обесцениться на пять-семь процентов уже к середине 2022 года.

https://ria.ru/20220110/dollar-1767089302.html

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экономика, украина, сша, рэу имени г. в. плеханова, россия, юлия финогенова