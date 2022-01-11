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Брокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли
Брокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли - РИА Новости, 11.01.2022
Брокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли
Наличные лучше держать в валюте, если нет планов потратить эту сумму на что-то, советует в беседе с агентством "Прайм" начальник управления инвестиционных... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T01:15
2022-01-11T01:15
2022-01-11T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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бкс мир инвестиций
максим шеин
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Наличные лучше держать в валюте, если нет планов потратить эту сумму на что-то, советует в беседе с агентством "Прайм" начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.По его словам, конвертировать из одной валюты в другую просто и вместе с тем сложно.Но имеют значение объем и цели валютных операций. На краткосрочном рынке работают одни правила, на долгосрочном — другие. Если вы решите продавать завтра, то вероятность того, что сможете продать дороже, составляет 95 процентов. Если будете медлить и продадите через две недели, будьте готовы к убыткам, считает Шеин.Собеседник агентства замечает: следует выбирать для валютных инвестиций активы, которые приносят доход, чтобы инфляция не съела сбережения.
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общество, рубль, россия, бкс мир инвестиций, максим шеин
Брокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли
Брокер Шеин: наличные лучше держать в валюте, если нет срочных планов по тратам