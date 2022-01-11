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Валуев возглавил экспертный совет при Минприроды
Валуев возглавил экспертный совет при Минприроды - РИА Новости, 11.01.2022
Валуев возглавил экспертный совет при Минприроды
Депутат, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев будет руководить экспертным советом при Минприроды, сообщил заместитель директора... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:15
2022-01-11T14:15
политика
николай валуев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
росзаповедцентр
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Депутат, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев будет руководить экспертным советом при Минприроды, сообщил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Алексей Яковлев."Руководить экспертным советом будет Николай Сергеевич Валуев… Николай Сергеевич активно вовлечен в нашу работу, принимает участие в решении проблемных вопросов, которые возникают", - сказал Яковлев.Он отметил, что в Минприроды предложили Валуеву возглавить общественный совет и он согласился. Кроме Валуева в совет войдут работники заповедной системы и Росзаповедцентра, а также представители общественных организаций и научных сообществ.
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политика, николай валуев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), росзаповедцентр
14:15 11.01.2022
 
Валуев возглавил экспертный совет при Минприроды

Депутат Николай Валуев возглавил экспертный совет при Минприроды

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНиколай Валуев
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Николай Валуев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Депутат, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев будет руководить экспертным советом при Минприроды, сообщил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Алексей Яковлев.
"Руководить экспертным советом будет Николай Сергеевич Валуев… Николай Сергеевич активно вовлечен в нашу работу, принимает участие в решении проблемных вопросов, которые возникают", - сказал Яковлев.
Он отметил, что в Минприроды предложили Валуеву возглавить общественный совет и он согласился. Кроме Валуева в совет войдут работники заповедной системы и Росзаповедцентра, а также представители общественных организаций и научных сообществ.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 04:05
Глава Минприроды заявил, что треть территории России может стать заповедной
 
ПолитикаНиколай ВалуевМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Росзаповедцентр
 
 
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