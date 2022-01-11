https://ria.ru/20220111/valuev-1767333485.html
Валуев возглавил экспертный совет при Минприроды
Валуев возглавил экспертный совет при Минприроды - РИА Новости, 11.01.2022
Валуев возглавил экспертный совет при Минприроды
Депутат, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев будет руководить экспертным советом при Минприроды, сообщил заместитель директора... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:15
2022-01-11T14:15
2022-01-11T14:15
политика
николай валуев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
росзаповедцентр
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Депутат, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев будет руководить экспертным советом при Минприроды, сообщил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Алексей Яковлев."Руководить экспертным советом будет Николай Сергеевич Валуев… Николай Сергеевич активно вовлечен в нашу работу, принимает участие в решении проблемных вопросов, которые возникают", - сказал Яковлев.Он отметил, что в Минприроды предложили Валуеву возглавить общественный совет и он согласился. Кроме Валуева в совет войдут работники заповедной системы и Росзаповедцентра, а также представители общественных организаций и научных сообществ.
https://ria.ru/20211230/territoriya-1766101341.html
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политика, николай валуев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), росзаповедцентр
Валуев возглавил экспертный совет при Минприроды
Депутат Николай Валуев возглавил экспертный совет при Минприроды