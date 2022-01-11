https://ria.ru/20220111/vaktsinatsiya-1767289685.html

В Приамурье объяснили, почему непривитых студентов не пускают на занятия

В Приамурье объяснили, почему непривитых студентов не пускают на занятия - РИА Новости, 11.01.2022

В Приамурье объяснили, почему непривитых студентов не пускают на занятия

Министерство образования Приамурья, комментируя информацию о том, что непривитых от коронавируса студентов Амурского колледжа строительства и ЖКХ перестали... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:09

2022-01-11T11:09

2022-01-11T11:17

общество

амурская область

вакцинация россиян от covid-19

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 янв – РИА Новости. Министерство образования Приамурья, комментируя информацию о том, что непривитых от коронавируса студентов Амурского колледжа строительства и ЖКХ перестали пускать на занятия, пояснило, что образовательное заведение действует в рамках введенных из-за пандемии ограничений.Ранее в соцсетях появилось сообщение студентки, что тем, у кого нет прививки и QR-кода, заблокировали карточки для входа в колледж и пригрозили, что они "останутся без диплома".Министерство образования и науки Амурской области сообщило журналистам, что с 1 декабря студенты региона обучаются очно только при наличии прививки от COVID-19, справке о перенесенном заболевании или медотводе. В министерстве добавили, что студент имеет право не вакцинироваться, в закон об образовании внесены изменения, позволяющие заниматься дистанционно, также студенты могут перейти на индивидуальный план обучения."Однако есть профессии, по которым учиться удаленно невозможно, так же, как и сдавать сессии с элементами демонстрационного экзамена и проходить производственные практики, от чего и зависит получение диплома. На мой взгляд, это справедливо, ведь никто не захочет пойти лечиться, например, у стоматолога, который учился дистанционно, так же сдавал экзамены и при этом имеет диплом. Скорее всего, нет", - цитирует ведомство слова министра образования и науки Амурской области Светланы Яковлевой.Яковлева подчеркнула, что "принимаемые профилактические и противоэпидемические меры вызваны особыми обстоятельствами и направлены исключительно во благо сохранения здоровья каждого гражданина".

https://ria.ru/20211221/studenty-1764744832.html

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общество, амурская область, вакцинация россиян от covid-19