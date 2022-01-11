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В Приамурье объяснили, почему непривитых студентов не пускают на занятия
В Приамурье объяснили, почему непривитых студентов не пускают на занятия - РИА Новости, 11.01.2022
В Приамурье объяснили, почему непривитых студентов не пускают на занятия
Министерство образования Приамурья, комментируя информацию о том, что непривитых от коронавируса студентов Амурского колледжа строительства и ЖКХ перестали... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:09
2022-01-11T11:09
2022-01-11T11:17
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 янв – РИА Новости. Министерство образования Приамурья, комментируя информацию о том, что непривитых от коронавируса студентов Амурского колледжа строительства и ЖКХ перестали пускать на занятия, пояснило, что образовательное заведение действует в рамках введенных из-за пандемии ограничений.Ранее в соцсетях появилось сообщение студентки, что тем, у кого нет прививки и QR-кода, заблокировали карточки для входа в колледж и пригрозили, что они "останутся без диплома".Министерство образования и науки Амурской области сообщило журналистам, что с 1 декабря студенты региона обучаются очно только при наличии прививки от COVID-19, справке о перенесенном заболевании или медотводе. В министерстве добавили, что студент имеет право не вакцинироваться, в закон об образовании внесены изменения, позволяющие заниматься дистанционно, также студенты могут перейти на индивидуальный план обучения."Однако есть профессии, по которым учиться удаленно невозможно, так же, как и сдавать сессии с элементами демонстрационного экзамена и проходить производственные практики, от чего и зависит получение диплома. На мой взгляд, это справедливо, ведь никто не захочет пойти лечиться, например, у стоматолога, который учился дистанционно, так же сдавал экзамены и при этом имеет диплом. Скорее всего, нет", - цитирует ведомство слова министра образования и науки Амурской области Светланы Яковлевой.Яковлева подчеркнула, что "принимаемые профилактические и противоэпидемические меры вызваны особыми обстоятельствами и направлены исключительно во благо сохранения здоровья каждого гражданина".
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общество, амурская область, вакцинация россиян от covid-19
11:09 11.01.2022 (обновлено: 11:17 11.01.2022)
В Приамурье объяснили, почему непривитых студентов не пускают на занятия
Власти Приамурья: учебные заведения региона действуют в рамках антиковидных ограничений
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 янв – РИА Новости.
Министерство образования Приамурья
, комментируя информацию о том, что непривитых от коронавируса студентов Амурского колледжа строительства и ЖКХ перестали пускать на занятия, пояснило, что образовательное заведение действует в рамках введенных из-за пандемии ограничений.
Ранее в соцсетях появилось сообщение студентки, что тем, у кого нет прививки и QR-кода, заблокировали карточки для входа в колледж и пригрозили, что они "останутся без диплома".
Министерство образования и науки Амурской области
сообщило журналистам, что с 1 декабря студенты региона обучаются очно только при наличии прививки от COVID-19, справке о перенесенном заболевании или медотводе. В министерстве добавили, что студент имеет право не вакцинироваться, в закон об образовании внесены изменения, позволяющие заниматься дистанционно, также студенты могут перейти на индивидуальный план обучения.
"Однако есть профессии, по которым учиться удаленно невозможно, так же, как и сдавать сессии с элементами демонстрационного экзамена и проходить производственные практики, от чего и зависит получение диплома. На мой взгляд, это справедливо, ведь никто не захочет пойти лечиться, например, у стоматолога, который учился дистанционно, так же сдавал экзамены и при этом имеет диплом. Скорее всего, нет", - цитирует ведомство слова министра образования и науки Амурской области Светланы Яковлевой.
Яковлева подчеркнула, что "принимаемые профилактические и противоэпидемические меры вызваны особыми обстоятельствами и направлены исключительно во благо сохранения здоровья каждого гражданина".