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Специалисты ЕМА дали положительное заключение по производству "Спутника V"
Специалисты ЕМА дали положительное заключение по производству "Спутника V" - РИА Новости, 11.01.2022
Специалисты ЕМА дали положительное заключение по производству "Спутника V"
Специалисты Европейского медицинского агентства (ЕМА) признали производственные стандарты "Спутника V", заявил замглавы центра Гамалеи Денис Логунов. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T10:59
2022-01-11T17:55
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
вакцина "спутник v"
новости - туризм
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Специалисты Европейского медицинского агентства (ЕМА) признали производственные стандарты "Спутника V", заявил замглавы центра Гамалеи Денис Логунов.Отдельно ученый отметил, что в дальнейшем важно гармонизировать стандарты производства Евросоюза, России и Китая."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных разрешений вакцина занимает второе место в мире. Ее эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.Вопрос сертификации препарата рассматривают ВОЗ и ЕМА, российская сторона предоставила все документы. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что регулятор, скорее всего, примет решение в первом квартале 2022 года.В начале октября министр здравоохранения Михаил Мурашко после встречи с представителями США в Женеве заявил, что все барьеры для признания "Спутника" сняты, остались лишь "некоторые административные процедуры".
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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), вакцина "спутник v", новости - туризм
10:59 11.01.2022 (обновлено: 17:55 11.01.2022)
 
Специалисты ЕМА дали положительное заключение по производству "Спутника V"

Специалисты ЕМА дали положительное заключение по производственным стандартам "Спутника V"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Ампулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Специалисты Европейского медицинского агентства (ЕМА) признали производственные стандарты "Спутника V", заявил замглавы центра Гамалеи Денис Логунов.
"Эта часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, в этой части как раз ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение", — сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Отдельно ученый отметил, что в дальнейшем важно гармонизировать стандарты производства Евросоюза, России и Китая.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных разрешений вакцина занимает второе место в мире. Ее эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.
Вопрос сертификации препарата рассматривают ВОЗ и ЕМА, российская сторона предоставила все документы. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что регулятор, скорее всего, примет решение в первом квартале 2022 года.
В начале октября министр здравоохранения Михаил Мурашко после встречи с представителями США в Женеве заявил, что все барьеры для признания "Спутника" сняты, остались лишь "некоторые административные процедуры".
 
РФПИ против Covid 19НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Вакцина "Спутник V"Новости - Туризм
 
 
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