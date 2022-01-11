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Специалисты ЕМА дали положительное заключение по производству "Спутника V"

Специалисты ЕМА дали положительное заключение по производству "Спутника V" - РИА Новости, 11.01.2022

Специалисты ЕМА дали положительное заключение по производству "Спутника V"

Специалисты Европейского медицинского агентства (ЕМА) признали производственные стандарты "Спутника V", заявил замглавы центра Гамалеи Денис Логунов. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T10:59

2022-01-11T10:59

2022-01-11T17:55

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

вакцина "спутник v"

новости - туризм

рфпи против covid 19

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Специалисты Европейского медицинского агентства (ЕМА) признали производственные стандарты "Спутника V", заявил замглавы центра Гамалеи Денис Логунов.Отдельно ученый отметил, что в дальнейшем важно гармонизировать стандарты производства Евросоюза, России и Китая."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных разрешений вакцина занимает второе место в мире. Ее эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.Вопрос сертификации препарата рассматривают ВОЗ и ЕМА, российская сторона предоставила все документы. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что регулятор, скорее всего, примет решение в первом квартале 2022 года.В начале октября министр здравоохранения Михаил Мурашко после встречи с представителями США в Женеве заявил, что все барьеры для признания "Спутника" сняты, остались лишь "некоторые административные процедуры".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), вакцина "спутник v", новости - туризм