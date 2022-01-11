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В Приморье нашли склад с нелегально заготовленной древесиной
В Приморье нашли склад с нелегально заготовленной древесиной - РИА Новости, 11.01.2022
В Приморье нашли склад с нелегально заготовленной древесиной
Полицейские в Приморье обнаружили около 3 тысяч кубометров нелегально заготовленной древесины на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщает региональное УМВД... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:36
2022-01-11T13:14
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Полицейские в Приморье обнаружили около 3 тысяч кубометров нелегально заготовленной древесины на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщает региональное УМВД РФ.Полицейские нашли склад нелегально заготовленной древесины на одном из пунктов по хранению и переработке в Чугуевском округе."Объём пиломатериалов породы дуб без документов, подтверждающих законность их происхождения, составил около 3000 кубических метров. Общая стоимость обнаруженной древесины оценивается на сумму свыше 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины". Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.Полицейские проводят проверку и устанавливают личность собственника древесины."В ходе проверки на территории площадки полицейскими обнаружены иностранные граждане. Иностранцы доставлены в отдел полиции для разбирательства", - отмечают в УМВД.
https://ria.ru/20211113/drevesina-1758902913.html
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происшествия, приморский край, умвд рф
11:36 11.01.2022 (обновлено: 13:14 11.01.2022)
 
В Приморье нашли склад с нелегально заготовленной древесиной

Полиция в Приморье нашла нелегально заготовленную древесину на 100 миллионов рублей

© Фото пресс-службы УМВД России по Приморскому краюСклад нелегально заготовленной древесины в Чугуевском округе, Приморский край
Склад нелегально заготовленной древесины в Чугуевском округе, Приморский край
© Фото пресс-службы УМВД России по Приморскому краю
Склад нелегально заготовленной древесины в Чугуевском округе, Приморский край
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Полицейские в Приморье обнаружили около 3 тысяч кубометров нелегально заготовленной древесины на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщает региональное УМВД РФ.
Полицейские нашли склад нелегально заготовленной древесины на одном из пунктов по хранению и переработке в Чугуевском округе.
"Объём пиломатериалов породы дуб без документов, подтверждающих законность их происхождения, составил около 3000 кубических метров. Общая стоимость обнаруженной древесины оценивается на сумму свыше 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины". Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Полицейские проводят проверку и устанавливают личность собственника древесины.
"В ходе проверки на территории площадки полицейскими обнаружены иностранные граждане. Иностранцы доставлены в отдел полиции для разбирательства", - отмечают в УМВД.
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