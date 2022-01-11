https://ria.ru/20220111/umvd-1767295438.html

В Приморье нашли склад с нелегально заготовленной древесиной

В Приморье нашли склад с нелегально заготовленной древесиной - РИА Новости, 11.01.2022

В Приморье нашли склад с нелегально заготовленной древесиной

Полицейские в Приморье обнаружили около 3 тысяч кубометров нелегально заготовленной древесины на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщает региональное УМВД... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:36

2022-01-11T11:36

2022-01-11T13:14

происшествия

приморский край

умвд рф

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ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Полицейские в Приморье обнаружили около 3 тысяч кубометров нелегально заготовленной древесины на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщает региональное УМВД РФ.Полицейские нашли склад нелегально заготовленной древесины на одном из пунктов по хранению и переработке в Чугуевском округе."Объём пиломатериалов породы дуб без документов, подтверждающих законность их происхождения, составил около 3000 кубических метров. Общая стоимость обнаруженной древесины оценивается на сумму свыше 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины". Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.Полицейские проводят проверку и устанавливают личность собственника древесины."В ходе проверки на территории площадки полицейскими обнаружены иностранные граждане. Иностранцы доставлены в отдел полиции для разбирательства", - отмечают в УМВД.

https://ria.ru/20211113/drevesina-1758902913.html

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происшествия, приморский край, умвд рф