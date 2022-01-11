https://ria.ru/20220111/umvd-1767295438.html
В Приморье нашли склад с нелегально заготовленной древесиной
В Приморье нашли склад с нелегально заготовленной древесиной - РИА Новости, 11.01.2022
В Приморье нашли склад с нелегально заготовленной древесиной
Полицейские в Приморье обнаружили около 3 тысяч кубометров нелегально заготовленной древесины на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщает региональное УМВД... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:36
2022-01-11T11:36
2022-01-11T13:14
происшествия
приморский край
умвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767317021_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95628499f12589a88d91fc986ebde91c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Полицейские в Приморье обнаружили около 3 тысяч кубометров нелегально заготовленной древесины на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщает региональное УМВД РФ.Полицейские нашли склад нелегально заготовленной древесины на одном из пунктов по хранению и переработке в Чугуевском округе."Объём пиломатериалов породы дуб без документов, подтверждающих законность их происхождения, составил около 3000 кубических метров. Общая стоимость обнаруженной древесины оценивается на сумму свыше 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины". Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.Полицейские проводят проверку и устанавливают личность собственника древесины."В ходе проверки на территории площадки полицейскими обнаружены иностранные граждане. Иностранцы доставлены в отдел полиции для разбирательства", - отмечают в УМВД.
https://ria.ru/20211113/drevesina-1758902913.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767317021_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e19ac97521a3fd0fa72aad06b836210.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, умвд рф
11:36 11.01.2022 (обновлено: 13:14 11.01.2022)
В Приморье нашли склад с нелегально заготовленной древесиной
Полиция в Приморье нашла нелегально заготовленную древесину на 100 миллионов рублей
ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости.
Полицейские в Приморье обнаружили около 3 тысяч кубометров нелегально заготовленной древесины на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщает региональное УМВД РФ
.
Полицейские нашли склад нелегально заготовленной древесины на одном из пунктов по хранению и переработке в Чугуевском округе.
"Объём пиломатериалов породы дуб без документов, подтверждающих законность их происхождения, составил около 3000 кубических метров. Общая стоимость обнаруженной древесины оценивается на сумму свыше 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины". Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Полицейские проводят проверку и устанавливают личность собственника древесины.
"В ходе проверки на территории площадки полицейскими обнаружены иностранные граждане. Иностранцы доставлены в отдел полиции для разбирательства", - отмечают в УМВД.