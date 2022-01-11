https://ria.ru/20220111/ukraina-1767421316.html

На Украине признали победу Путина в переговорах с США

Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с США - РИА Новости, 11.01.2022

На Украине признали победу Путина в переговорах с США

Кремлю удалось одержать верх в переговорах с США, заставив Вашингтон обсуждать безопасность Москвы, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T23:25

2022-01-11T23:25

2022-01-11T23:25

в мире

украина

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совет россия-нато

виктор суслов (украинский экономист)

россия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Кремлю удалось одержать верх в переговорах с США, заставив Вашингтон обсуждать безопасность Москвы, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов."Путин заставил американцев обсуждать вопрос безопасности России. Они к этому стремились. Им сейчас не нужно договориться о чем-то конкретно, но они выдвинули конкретный план", — сказал он в эфире украинского телеканала Наш.При этом экс-министр отметил, что у американцев конкретного плана нет.По мнению Суслова, Соединенные Штаты должны отчетливо понимать, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России и может закончиться "термоядерной войной".Россия и Соединенные Штаты 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На этой неделе также состоится заседание Совета Россия-НАТО, а позже в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, возглавляющего делегацию, Москве необходимы гарантии того, что Украина и Грузия не вступят в НАТО, поскольку это — вопрос национальной безопасности для России. В свою очередь, его визави Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон не будет обсуждать вопросы, касающиеся других стран, без их участия.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.

https://ria.ru/20220111/kuleba-1767350885.html

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