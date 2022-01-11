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На Украине признали победу Путина в переговорах с США
Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с США - РИА Новости, 11.01.2022
На Украине признали победу Путина в переговорах с США
Кремлю удалось одержать верх в переговорах с США, заставив Вашингтон обсуждать безопасность Москвы, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T23:25
2022-01-11T23:25
в мире
украина
сша
нато
совет россия-нато
виктор суслов (украинский экономист)
россия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Кремлю удалось одержать верх в переговорах с США, заставив Вашингтон обсуждать безопасность Москвы, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов."Путин заставил американцев обсуждать вопрос безопасности России. Они к этому стремились. Им сейчас не нужно договориться о чем-то конкретно, но они выдвинули конкретный план", — сказал он в эфире украинского телеканала Наш.При этом экс-министр отметил, что у американцев конкретного плана нет.По мнению Суслова, Соединенные Штаты должны отчетливо понимать, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России и может закончиться "термоядерной войной".Россия и Соединенные Штаты 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На этой неделе также состоится заседание Совета Россия-НАТО, а позже в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, возглавляющего делегацию, Москве необходимы гарантии того, что Украина и Грузия не вступят в НАТО, поскольку это — вопрос национальной безопасности для России. В свою очередь, его визави Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон не будет обсуждать вопросы, касающиеся других стран, без их участия.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
https://ria.ru/20220111/kuleba-1767350885.html
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в мире, украина, сша, нато, совет россия-нато, виктор суслов (украинский экономист), россия
23:25 11.01.2022
 
Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с США

Экс-министр экономики Украины Суслов: Россия одержала победу в переговорах с США

© REUTERS / Valentyn OgirenkoФлаг Украины над Киевом
Флаг Украины над Киевом - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Кремлю удалось одержать верх в переговорах с США, заставив Вашингтон обсуждать безопасность Москвы, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.
"Путин заставил американцев обсуждать вопрос безопасности России. Они к этому стремились. Им сейчас не нужно договориться о чем-то конкретно, но они выдвинули конкретный план", — сказал он в эфире украинского телеканала Наш.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
15:29
Глава МИД Украины отреагировал на переговоры России и США
При этом экс-министр отметил, что у американцев конкретного плана нет.
По мнению Суслова, Соединенные Штаты должны отчетливо понимать, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России и может закончиться "термоядерной войной".
Россия и Соединенные Штаты 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На этой неделе также состоится заседание Совета Россия-НАТО, а позже в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
15:17
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По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, возглавляющего делегацию, Москве необходимы гарантии того, что Украина и Грузия не вступят в НАТО, поскольку это — вопрос национальной безопасности для России. В свою очередь, его визави Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон не будет обсуждать вопросы, касающиеся других стран, без их участия.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
© ИнфографикаПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
© Инфографика
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
 
В миреУкраинаСШАНАТОСовет Россия-НАТОВиктор Суслов (украинский экономист)Россия
 
 
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