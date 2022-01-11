https://ria.ru/20220111/ukraina-1767410082.html

Постпред США заявила о готовности обсуждать Украину только с ее участием

Постпред США заявила о готовности обсуждать Украину только с ее участием - РИА Новости, 11.01.2022

Постпред США заявила о готовности обсуждать Украину только с ее участием

США не будут принимать решений, касающихся Украины, без ее участия, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T20:56

2022-01-11T20:56

2022-01-11T21:34

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США не будут принимать решений, касающихся Украины, без ее участия, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит."Мы не будем принимать решений по Украине без Украины, по Европе без Европы, по НАТО без НАТО", - сказала она журналистам в преддверии заседания Совета РФ-НАТО в Брюсселе.Ни одна страна НАТО не готова обсуждать с Россией уступки в отношении политики открытых дверей альянса, заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит."Из наших предыдущих консультаций с нашими союзниками по НАТО стало ясно, что ни одна из союзных стран не хочет вести переговоры по возможному пересмотру политики открытых дверей", - сказала Смит в ходе спецбрифинга, посвященного предстоящим переговорам в рамках заседания Совета Россия - НАТО.При этом американский дипломат добавила, что в Вашингтоне не знают, с какими предложениями и настроем российская сторона подойдет к переговорам с НАТО.Кроме того, страны НАТО готовы к предстоящим переговорам с РФ в рамках заседания Совета Россия - НАТО, позиции союзников едины, заявила во вторник постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит."Все союзники по НАТО готовятся сесть за стол переговоров с мыслью, что мы должны подойти к этому вопросу вместе. Мы едины в нашей позиции", - сказала Смит в ходе спецбрифинга, посвященного предстоящим переговорам.

https://ria.ru/20220111/berbok-1767403245.html

https://ria.ru/20220111/zakharova-1767402731.html

украина

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в мире, украина, сша, нато, россия, вашингтон (город)