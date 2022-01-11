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Постпред США заявила о готовности обсуждать Украину только с ее участием
Постпред США заявила о готовности обсуждать Украину только с ее участием - РИА Новости, 11.01.2022
Постпред США заявила о готовности обсуждать Украину только с ее участием
США не будут принимать решений, касающихся Украины, без ее участия, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T20:56
2022-01-11T21:34
в мире
украина
сша
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США не будут принимать решений, касающихся Украины, без ее участия, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит."Мы не будем принимать решений по Украине без Украины, по Европе без Европы, по НАТО без НАТО", - сказала она журналистам в преддверии заседания Совета РФ-НАТО в Брюсселе.Ни одна страна НАТО не готова обсуждать с Россией уступки в отношении политики открытых дверей альянса, заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит."Из наших предыдущих консультаций с нашими союзниками по НАТО стало ясно, что ни одна из союзных стран не хочет вести переговоры по возможному пересмотру политики открытых дверей", - сказала Смит в ходе спецбрифинга, посвященного предстоящим переговорам в рамках заседания Совета Россия - НАТО.При этом американский дипломат добавила, что в Вашингтоне не знают, с какими предложениями и настроем российская сторона подойдет к переговорам с НАТО.Кроме того, страны НАТО готовы к предстоящим переговорам с РФ в рамках заседания Совета Россия - НАТО, позиции союзников едины, заявила во вторник постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит."Все союзники по НАТО готовятся сесть за стол переговоров с мыслью, что мы должны подойти к этому вопросу вместе. Мы едины в нашей позиции", - сказала Смит в ходе спецбрифинга, посвященного предстоящим переговорам.
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в мире, украина, сша, нато, россия, вашингтон (город)
20:56 11.01.2022 (обновлено: 21:34 11.01.2022)
 
Постпред США заявила о готовности обсуждать Украину только с ее участием

Постпред США при НАТО Смит заявила о готовности обсуждать Украину только с ее участием

© REUTERS / Pascal RossignolШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США не будут принимать решений, касающихся Украины, без ее участия, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.
"Мы не будем принимать решений по Украине без Украины, по Европе без Европы, по НАТО без НАТО", - сказала она журналистам в преддверии заседания Совета РФ-НАТО в Брюсселе.
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Ни одна страна НАТО не готова обсуждать с Россией уступки в отношении политики открытых дверей альянса, заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.
"Из наших предыдущих консультаций с нашими союзниками по НАТО стало ясно, что ни одна из союзных стран не хочет вести переговоры по возможному пересмотру политики открытых дверей", - сказала Смит в ходе спецбрифинга, посвященного предстоящим переговорам в рамках заседания Совета Россия - НАТО.
При этом американский дипломат добавила, что в Вашингтоне не знают, с какими предложениями и настроем российская сторона подойдет к переговорам с НАТО.
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Кроме того, страны НАТО готовы к предстоящим переговорам с РФ в рамках заседания Совета Россия - НАТО, позиции союзников едины, заявила во вторник постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит.
"Все союзники по НАТО готовятся сесть за стол переговоров с мыслью, что мы должны подойти к этому вопросу вместе. Мы едины в нашей позиции", - сказала Смит в ходе спецбрифинга, посвященного предстоящим переговорам.
 
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