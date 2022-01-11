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Эксперт рассказал об "опасности" для Украины после переговоров России и США
Эксперт рассказал об "опасности" для Украины после переговоров России и США - РИА Новости, 11.01.2022
Эксперт рассказал об "опасности" для Украины после переговоров России и США
Евросоюз и Украина опасаются заключения договоренностей между США и РФ без их участия, это подстегивает Париж, Берлин и Киев искать пути активизации работы... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:21
2022-01-11T14:22
в мире
украина
сша
франция
нато
руслан бортник
россия
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КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Евросоюз и Украина опасаются заключения договоренностей между США и РФ без их участия, это подстегивает Париж, Берлин и Киев искать пути активизации работы "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."В той или иной мере они (договоренности РФ и США – ред.) в любом случае будут в обход украинских интересов, потому что повестка дня между США и Россией намного шире, чем только украинская проблематика и, конечно, Киев опасается этого. И не только Киев, опасаются этого и в ЕС, и в НАТО", - сказал Бортник РИА Новости.По его мнению, и Украина, и ЕС, и НАТО сейчас принимают огромные усилия, для того чтобы все же принять участие в этих переговорах."Страны "нормандской четверки", Германия, Франция и Украина, чувствуют себя исключенными из этого процесса (переговоров США и РФ – ред.). Это исключение оказывает очень серьезное давление на их дипломатию. Мне кажется, сам факт переговоров между Россией и США в какой-то мере уже подстегивает Германию и Францию к активизации работы нормандской четверки, к новому этапу поиска возможных компромиссов по реализации минских соглашений", - отметил Бортник.Вместе с тем политолог уверен, что до каких-либо договоренностей между РФ и США еще достаточно далеко "и мы сегодня ближе находимся к эскалации ситуации, чем достижению каких-то договоренностей".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20220110/peregovory-1767239376.html
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в мире, украина, сша, франция, нато, руслан бортник, россия
14:21 11.01.2022 (обновлено: 14:22 11.01.2022)
 
Эксперт рассказал об "опасности" для Украины после переговоров России и США

Эксперт Бортник: Украина опасается договоренностей между Россией и США без ее участия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТанк украинской армии
Танк украинской армии - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Танк украинской армии
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КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Евросоюз и Украина опасаются заключения договоренностей между США и РФ без их участия, это подстегивает Париж, Берлин и Киев искать пути активизации работы "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 21:17
Политолог рассказал о победе российской дипломатии на переговорах с США
"В той или иной мере они (договоренности РФ и США – ред.) в любом случае будут в обход украинских интересов, потому что повестка дня между США и Россией намного шире, чем только украинская проблематика и, конечно, Киев опасается этого. И не только Киев, опасаются этого и в ЕС, и в НАТО", - сказал Бортник РИА Новости.
По его мнению, и Украина, и ЕС, и НАТО сейчас принимают огромные усилия, для того чтобы все же принять участие в этих переговорах.
"Страны "нормандской четверки", Германия, Франция и Украина, чувствуют себя исключенными из этого процесса (переговоров США и РФ – ред.). Это исключение оказывает очень серьезное давление на их дипломатию. Мне кажется, сам факт переговоров между Россией и США в какой-то мере уже подстегивает Германию и Францию к активизации работы нормандской четверки, к новому этапу поиска возможных компромиссов по реализации минских соглашений", - отметил Бортник.
Вместе с тем политолог уверен, что до каких-либо договоренностей между РФ и США еще достаточно далеко "и мы сегодня ближе находимся к эскалации ситуации, чем достижению каких-то договоренностей".
Участники двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 22:24
Политолог отметил деталь по итогам переговоров России и США
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
 
В миреУкраинаСШАФранцияНАТОРуслан БортникРоссия
 
 
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