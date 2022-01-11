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На Украине обиделись из-за встречи Россия-НАТО
На Украине выразили недовольство из-за формата диалога о судьбе региона - РИА Новости, 11.01.2022
На Украине обиделись из-за встречи Россия-НАТО
Западные страны вновь обсуждают "Украину без Украины", поэтому можно ожидать нового витка обострения ситуации в регионе, заявил в эфире телеканала "Наш" член... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T09:51
2022-01-11T09:51
2022-01-11T13:16
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Западные страны вновь обсуждают "Украину без Украины", поэтому можно ожидать нового витка обострения ситуации в регионе, заявил в эфире телеканала "Наш" член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов.Москва и Вашингтон 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила США и их союзникам в декабре. В частности, документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.Консультации продолжатся 12 января в Брюсселе, где состоится заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — в Вене, на площадке ОДКБ в Европе.
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в мире, украина, сша, нато, россия
09:51 11.01.2022 (обновлено: 13:16 11.01.2022)
На Украине выразили недовольство из-за формата диалога о судьбе региона
Депутат Шахов: обсуждение Украины без Украины приведет к новому обострению