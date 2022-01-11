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В Мордовии возбудили дело на учителя, выстрелившего в директора школы
В Мордовии возбудили дело на учителя, выстрелившего в директора школы - РИА Новости, 11.01.2022
В Мордовии возбудили дело на учителя, выстрелившего в директора школы
Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили на учителя мордовской школы, подозреваемого в стрельбе по директору школы и ее супругу... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:22
2022-01-11T16:22
2022-01-11T16:22
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика мордовия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили на учителя мордовской школы, подозреваемого в стрельбе по директору школы и ее супругу из травматического пистолета, сообщает пресс-служба республиканского МВД.В больницу из села Лямбирь 8 января были доставлены с ранениями 55-летние супруги. Полиция установила, что днем в квартиру к потерпевшей, являющейся директором школы, пришел один из педагогов. Во время конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, мужчина выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета. Супруг потерпевшей попытался отнять оружие, после чего местный житель произвел выстрел в его сторону и покинул место происшествия, отмечали в полицейском главке. Женщина уже отпущена из больницы домой, ее супруг проходит лечение."Проведенное судебно-медицинское исследование установило, что здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред. Травматический пистолет "Гроза-021" изъят. В отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. От дачи показаний мужчина отказывается.
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика мордовия, россия
В Мордовии возбудили дело на учителя, выстрелившего в директора школы
В Мордовии возбудили дело на учителя, ранившего из пистолета директора школы и ее мужа
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости.
Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили на учителя мордовской школы, подозреваемого в стрельбе по директору школы и ее супругу из травматического пистолета, сообщает пресс-служба республиканского МВД
.
В больницу из села Лямбирь 8 января были доставлены с ранениями 55-летние супруги. Полиция установила, что днем в квартиру к потерпевшей, являющейся директором школы, пришел один из педагогов. Во время конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, мужчина выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета. Супруг потерпевшей попытался отнять оружие, после чего местный житель произвел выстрел в его сторону и покинул место происшествия, отмечали в полицейском главке. Женщина уже отпущена из больницы домой, ее супруг проходит лечение.
"Проведенное судебно-медицинское исследование установило, что здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред. Травматический пистолет "Гроза-021" изъят. В отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. От дачи показаний мужчина отказывается.