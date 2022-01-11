https://ria.ru/20220111/ucheniya-1767259330.html

Посольство ответило на призыв США "отвести силы" от границы с Украиной

Посольство ответило на призыв США "отвести силы" от границы с Украиной - РИА Новости, 11.01.2022

Посольство ответило на призыв США "отвести силы" от границы с Украиной

Россия вправе сама решать, где внутри страны размещать войска, а учения продолжатся, заявило посольство России после призывов первого замгоссекретаря США Венди... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T04:44

2022-01-11T04:44

2022-01-11T06:43

в мире

украина

сша

европа

вашингтон

россия

венди шерман

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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Россия вправе сама решать, где внутри страны размещать войска, а учения продолжатся, заявило посольство России после призывов первого замгоссекретаря США Венди Шерман "отвести силы" от границы с Украиной.В дипмиссии подчеркнули, что не понимают логику, при которой Шерман призывает Россию отвести войска от границы с Украиной, когда Штаты на переговорах с Россией не хотят обсуждать численность войск в Европе.Москва и Вашингтон 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые предложения неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог со Штатами ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.

https://ria.ru/20220111/ukraina-1767258398.html

https://ria.ru/20220110/provokatsii-1767234305.html

украина

сша

европа

вашингтон

россия

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в мире, украина, сша, европа, вашингтон, россия, венди шерман