https://ria.ru/20220111/ubiystvo-1767394420.html

В Кировской области в квартире нашли тела ребенка и его отца

В Кировской области в квартире нашли тела ребенка и его отца - РИА Новости, 11.01.2022

В Кировской области в квартире нашли тела ребенка и его отца

Тело пятилетнего ребенка с ножевыми ранениями и тело его отца обнаружили в запертой квартире в Кировской области, сообщает региональное следственное управление... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T18:50

2022-01-11T18:50

2022-01-11T19:00

происшествия

оричевский район

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Тело пятилетнего ребенка с ножевыми ранениями и тело его отца обнаружили в запертой квартире в Кировской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Днем 11 января в одном из домов в Оричевском районе было обнаружено тело мальчика 2016 года рождения с ножевыми ранениями. Рядом находилось тело его отца без видимых признаков насильственной смерти. Квартира была закрыта изнутри, говорится в сообщении."Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.В свою очередь прокуратура Кировской области сообщает, что взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту обнаружения тела малолетнего ребенка.

https://ria.ru/20220104/umvd-1766544584.html

https://ria.ru/20211122/telo-1760188927.html

оричевский район

кировская область

россия

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происшествия, оричевский район, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия