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В Кировской области в квартире нашли тела ребенка и его отца
В Кировской области в квартире нашли тела ребенка и его отца - РИА Новости, 11.01.2022
В Кировской области в квартире нашли тела ребенка и его отца
Тело пятилетнего ребенка с ножевыми ранениями и тело его отца обнаружили в запертой квартире в Кировской области, сообщает региональное следственное управление... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:50
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происшествия
оричевский район
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Тело пятилетнего ребенка с ножевыми ранениями и тело его отца обнаружили в запертой квартире в Кировской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Днем 11 января в одном из домов в Оричевском районе было обнаружено тело мальчика 2016 года рождения с ножевыми ранениями. Рядом находилось тело его отца без видимых признаков насильственной смерти. Квартира была закрыта изнутри, говорится в сообщении."Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.В свою очередь прокуратура Кировской области сообщает, что взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту обнаружения тела малолетнего ребенка.
https://ria.ru/20220104/umvd-1766544584.html
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оричевский район
кировская область
россия
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происшествия, оричевский район, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
18:50 11.01.2022 (обновлено: 19:00 11.01.2022)
 
В Кировской области в квартире нашли тела ребенка и его отца

В Кировской области в квартире нашли труп мужчины и исколотое тело его пятилетнего сына

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Тело пятилетнего ребенка с ножевыми ранениями и тело его отца обнаружили в запертой квартире в Кировской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Днем 11 января в одном из домов в Оричевском районе было обнаружено тело мальчика 2016 года рождения с ножевыми ранениями. Рядом находилось тело его отца без видимых признаков насильственной смерти. Квартира была закрыта изнутри, говорится в сообщении.
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"Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В свою очередь прокуратура Кировской области сообщает, что взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту обнаружения тела малолетнего ребенка.
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