https://ria.ru/20220111/ubiystvo-1767312867.html

Пьяная жительница Нижегородской области выкинула внука с пятого этажа

Пьяная жительница Нижегородской области выкинула внука с пятого этажа - РИА Новости, 11.01.2022

Пьяная жительница Нижегородской области выкинула внука с пятого этажа

Пьяная жительница Нижегородской области выбросила двухлетнего внука из окна пятого этажа, мальчик погиб, бабушка задержана в качестве подозреваемой, сообщает... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:44

2022-01-11T12:44

2022-01-11T23:55

происшествия

нижегородская область

выкса

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв — РИА Новости. Пьяная жительница Нижегородской области выбросила двухлетнего внука из окна пятого этажа, мальчик погиб, бабушка задержана в качестве подозреваемой, сообщает следственное управление СК России по региону.Днем 9 января у дома по улице Центральный микрорайон города Выксы было обнаружено тело маленького мальчика."В ходе расследования уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) установлено, что к насильственной смерти двухлетнего мальчика причастна его родная бабушка. 62-летняя женщина задержана в качестве подозреваемой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", — говорится в сообщении. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.По версии следствия, вечером 8 января нетрезвая подозреваемая, находясь на кухне в своей квартире, расположенной на пятом этаже, выбросила на улицу через окно своего двухлетнего внука. Мальчик упал в сугроб. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика наступила от переохлаждения.Подчеркивается, что подозреваемая, а также родители погибшего ребенка на профилактических учетах не состояли. Расследование по уголовному делу продолжается.

https://ria.ru/20210805/sostoyanie-1744503336.html

https://ria.ru/20210727/biysk-1743102518.html

нижегородская область

выкса

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижегородская область, выкса, следственный комитет россии (ск рф), россия