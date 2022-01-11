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Пьяная жительница Нижегородской области выкинула внука с пятого этажа
Пьяная жительница Нижегородской области выкинула внука с пятого этажа - РИА Новости, 11.01.2022
Пьяная жительница Нижегородской области выкинула внука с пятого этажа
Пьяная жительница Нижегородской области выбросила двухлетнего внука из окна пятого этажа, мальчик погиб, бабушка задержана в качестве подозреваемой, сообщает... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:44
2022-01-11T23:55
происшествия
нижегородская область
выкса
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв — РИА Новости. Пьяная жительница Нижегородской области выбросила двухлетнего внука из окна пятого этажа, мальчик погиб, бабушка задержана в качестве подозреваемой, сообщает следственное управление СК России по региону.Днем 9 января у дома по улице Центральный микрорайон города Выксы было обнаружено тело маленького мальчика."В ходе расследования уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) установлено, что к насильственной смерти двухлетнего мальчика причастна его родная бабушка. 62-летняя женщина задержана в качестве подозреваемой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", — говорится в сообщении. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.По версии следствия, вечером 8 января нетрезвая подозреваемая, находясь на кухне в своей квартире, расположенной на пятом этаже, выбросила на улицу через окно своего двухлетнего внука. Мальчик упал в сугроб. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика наступила от переохлаждения.Подчеркивается, что подозреваемая, а также родители погибшего ребенка на профилактических учетах не состояли. Расследование по уголовному делу продолжается.
https://ria.ru/20210805/sostoyanie-1744503336.html
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, выкса, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:44 11.01.2022 (обновлено: 23:55 11.01.2022)
 
Пьяная жительница Нижегородской области выкинула внука с пятого этажа

Пьяная жительница Нижегородской области выкинула двухлетнего внука из окна пятого этажа

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв — РИА Новости. Пьяная жительница Нижегородской области выбросила двухлетнего внука из окна пятого этажа, мальчик погиб, бабушка задержана в качестве подозреваемой, сообщает следственное управление СК России по региону.
Днем 9 января у дома по улице Центральный микрорайон города Выксы было обнаружено тело маленького мальчика.
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Источник рассказал о состоянии ребенка, которого отец выкинул из окна
"В ходе расследования уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) установлено, что к насильственной смерти двухлетнего мальчика причастна его родная бабушка. 62-летняя женщина задержана в качестве подозреваемой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", — говорится в сообщении. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
По версии следствия, вечером 8 января нетрезвая подозреваемая, находясь на кухне в своей квартире, расположенной на пятом этаже, выбросила на улицу через окно своего двухлетнего внука. Мальчик упал в сугроб. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика наступила от переохлаждения.
Подчеркивается, что подозреваемая, а также родители погибшего ребенка на профилактических учетах не состояли. Расследование по уголовному делу продолжается.
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