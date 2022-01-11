https://ria.ru/20220111/ubiystvo-1767283011.html

Житель Сахалинской области пойдет под суд за убийство 20-летней давности

Житель Сахалинской области пойдет под суд за убийство 20-летней давности - РИА Новости, 11.01.2022

Житель Сахалинской области пойдет под суд за убийство 20-летней давности

Мужчина пойдет под суд по делу о жестоком убийстве девушки, совершенном 20 лет назад в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T10:38

2022-01-11T10:38

2022-01-11T10:38

происшествия

калининград

сахалинская область

южно-сахалинск

сахалин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 янв – РИА Новости. Мужчина пойдет под суд по делу о жестоком убийстве девушки, совершенном 20 лет назад в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Мужчине, 45-летнему жителю Невельска, предъявлено обвинение в совершении убийства из хулиганских побуждений (п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему грозит пожизненное лишение свободы."Прокуратурой области направлено в суд уголовное дело об убийстве, совершенном 20 лет назад", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Следователи установили, что в феврале 2001 года мужчина напал на молодую девушку в районе пустыря на улице Вокзальной в Южно-Сахалинске. Злоумышленник нанес ей ножевые ранения в область шеи и около левого локтя. От полученных травм девушка скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, по данным следствия, обвиняемый переместил труп в подвал одного из близлежащих домов и сжег его там. Позже мужчина покинул Сахалин, перебрался в Калининград, там его и задержали правоохранители.

https://ria.ru/20220106/kostroma-1766743532.html

калининград

сахалинская область

южно-сахалинск

сахалин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калининград, сахалинская область, южно-сахалинск, сахалин, россия