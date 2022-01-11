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Житель Сахалинской области пойдет под суд за убийство 20-летней давности
Житель Сахалинской области пойдет под суд за убийство 20-летней давности - РИА Новости, 11.01.2022
Житель Сахалинской области пойдет под суд за убийство 20-летней давности
Мужчина пойдет под суд по делу о жестоком убийстве девушки, совершенном 20 лет назад в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T10:38
2022-01-11T10:38
происшествия
калининград
сахалинская область
южно-сахалинск
сахалин
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 янв – РИА Новости. Мужчина пойдет под суд по делу о жестоком убийстве девушки, совершенном 20 лет назад в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Мужчине, 45-летнему жителю Невельска, предъявлено обвинение в совершении убийства из хулиганских побуждений (п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему грозит пожизненное лишение свободы."Прокуратурой области направлено в суд уголовное дело об убийстве, совершенном 20 лет назад", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Следователи установили, что в феврале 2001 года мужчина напал на молодую девушку в районе пустыря на улице Вокзальной в Южно-Сахалинске. Злоумышленник нанес ей ножевые ранения в область шеи и около левого локтя. От полученных травм девушка скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, по данным следствия, обвиняемый переместил труп в подвал одного из близлежащих домов и сжег его там. Позже мужчина покинул Сахалин, перебрался в Калининград, там его и задержали правоохранители.
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сахалинская область
южно-сахалинск
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происшествия, калининград, сахалинская область, южно-сахалинск, сахалин, россия
10:38 11.01.2022
 
Житель Сахалинской области пойдет под суд за убийство 20-летней давности

Житель Сахалинской области пойдет под суд за убийство девушки, совершенное 20 лет назад

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 янв – РИА Новости. Мужчина пойдет под суд по делу о жестоком убийстве девушки, совершенном 20 лет назад в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Мужчине, 45-летнему жителю Невельска, предъявлено обвинение в совершении убийства из хулиганских побуждений (п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему грозит пожизненное лишение свободы.
"Прокуратурой области направлено в суд уголовное дело об убийстве, совершенном 20 лет назад", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Следователи установили, что в феврале 2001 года мужчина напал на молодую девушку в районе пустыря на улице Вокзальной в Южно-Сахалинске. Злоумышленник нанес ей ножевые ранения в область шеи и около левого локтя. От полученных травм девушка скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, по данным следствия, обвиняемый переместил труп в подвал одного из близлежащих домов и сжег его там. Позже мужчина покинул Сахалин, перебрался в Калининград, там его и задержали правоохранители.
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ПроисшествияКалининградСахалинская областьЮжно-СахалинскСахалинРоссия
 
 
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