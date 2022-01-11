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Предпосылок к снижению цен на продукты нет, заявили в "Руспродсоюзе"
Предпосылок к снижению цен на продукты нет, заявили в "Руспродсоюзе" - РИА Новости, 11.01.2022
Предпосылок к снижению цен на продукты нет, заявили в "Руспродсоюзе"
Предпосылок к снижению цен на продукты в РФ в настоящее время нет, нужно решать этот вопрос через меры поддержки малообеспеченных граждан, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T07:30
2022-01-11T07:30
2022-01-11T07:30
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руслан гринберг
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дмитрий леонов ("руспродсоюз")
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Предпосылок к снижению цен на продукты в РФ в настоящее время нет, нужно решать этот вопрос через меры поддержки малообеспеченных граждан, заявил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов.По его мнению, последние два года, из-за пандемии и ее последствий, можно назвать форс-мажорными для производства продуктов питания. Среди факторов, которые повлияли и продолжают влиять на выпуск - нарушение поставок, контрактов, удорожание импортных составляющих, которые используются для производства многих продуктов питания - например, семена, техника. Кроме того, выросла стоимость сырья, логистики, упаковки."Главная задача сегодня - обеспечить доступность продуктов и не разрушить при этом бизнес. На наш взгляд, решением этого вопроса является адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения", - полагает Леонов."Кроме того, такая форма поддержки, в отличие от регулирования цен, вносит значительно меньше искажений в здоровые рыночные отношения и экономику в целом", - заметил собеседник агентства.Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг ранее также заявил РИА Новости, что в свете растущих потребительских цен, власти либо должны будут начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить продовольственные карточки для малообеспеченных. При этом ничего плохого Гринберг в этом не видит: такие карточки существуют во многих странах, включая США, и ими пользуются миллионы человек.
https://ria.ru/20220111/ekonomika-1767262307.html
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общество, сша, москва, руслан гринберг, россия, дмитрий леонов ("руспродсоюз")
Предпосылок к снижению цен на продукты нет, заявили в "Руспродсоюзе"
Запред "Руспродсоюза" Леонов: предпосылок к снижению цен на продукты в настоящее время нет
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Предпосылок к снижению цен на продукты в РФ
в настоящее время нет, нужно решать этот вопрос через меры поддержки малообеспеченных граждан, заявил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов
.
"Несмотря на то что производители на протяжении двух лет стараются сдерживать рост себестоимости, предпосылок к снижению цен, сегодня, к сожалению, нет", - сказал Леонов.
По его мнению, последние два года, из-за пандемии и ее последствий, можно назвать форс-мажорными для производства продуктов питания. Среди факторов, которые повлияли и продолжают влиять на выпуск - нарушение поставок, контрактов, удорожание импортных составляющих, которые используются для производства многих продуктов питания - например, семена, техника. Кроме того, выросла стоимость сырья, логистики, упаковки.
"Главная задача сегодня - обеспечить доступность продуктов и не разрушить при этом бизнес. На наш взгляд, решением этого вопроса является адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения", - полагает Леонов.
"Кроме того, такая форма поддержки, в отличие от регулирования цен, вносит значительно меньше искажений в здоровые рыночные отношения и экономику в целом", - заметил собеседник агентства.
Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг
ранее также заявил РИА Новости, что в свете растущих потребительских цен, власти либо должны будут начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить продовольственные карточки для малообеспеченных. При этом ничего плохого Гринберг в этом не видит: такие карточки существуют во многих странах, включая США
, и ими пользуются миллионы человек.