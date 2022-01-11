04:05 11.01.2022 (обновлено: 04:15 11.01.2022)
В США призвали Вашингтон серьезно отнестись к требованиям России
Эксперт Блэк: необходимо призвать США к серьезным переговорам по требованиям России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗамминистра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности в Женеве
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности в Женеве
НЬЮ-ЙОРК, 11 янв — РИА Новости. Власти США следует призвать к ведению серьезных переговоров по тем требованиям и условиям, которые выдвинула Россия, заявил РИА Новости представитель "Института Шиллера" в Нью-Йорке Ричард Блэк.
Говоря о прошедших в понедельник в Женеве российско-американских переговорах по гарантиям безопасности, он заявил, что "пока рано говорить о том, каким будет итог переговоров, которые будут идти всю неделю".
"Мы в "Институте Шиллера" полагаем, что необходима мобилизация дипломатов-ветеранов, гражданского общества в США, которые бы призвали США к серьезным переговорам по требованиям и условиям, которые изложил президент Путин", — сказал Блэк.
"Мы полагаем, что необходим крутой поворот со стороны США в том, что касается переговоров в духе доброй воли с Россией", — добавил он.
При этом Блэк выразил сомнение в правдивости тезиса, продвигаемого СМИ и властями США, о том, "что Россия — это автократия, Россия – стратегический враг, Россия вторглась на Украину".
"По нашему мнению, это крайне опасная ситуация", — добавил он.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что прогресса на переговорах с США по теме нерасширения НАТО нет. Москве необходимы "железобетонные", юридически значимые гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, это вопрос национальной безопасности России, подчеркнул Рябков.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые предложения неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог со Штатами ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.
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