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В США призвали Вашингтон серьезно отнестись к требованиям России
В США призвали Вашингтон серьезно отнестись к требованиям России - РИА Новости, 11.01.2022
В США призвали Вашингтон серьезно отнестись к требованиям России
Власти США следует призвать к ведению серьезных переговоров по тем требованиям и условиям, которые выдвинула Россия, заявил РИА Новости представитель "Института РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T04:05
2022-01-11T04:15
в мире
грузия
вена
нью-йорк (город)
сергей рябков
нато
совет россия-нато
обсе
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НЬЮ-ЙОРК, 11 янв — РИА Новости. Власти США следует призвать к ведению серьезных переговоров по тем требованиям и условиям, которые выдвинула Россия, заявил РИА Новости представитель "Института Шиллера" в Нью-Йорке Ричард Блэк.Говоря о прошедших в понедельник в Женеве российско-американских переговорах по гарантиям безопасности, он заявил, что "пока рано говорить о том, каким будет итог переговоров, которые будут идти всю неделю".Позже на этой неделе ожидаются переговоры в формате Россия—НАТО, а также на площадке ОБСЕ."Мы полагаем, что необходим крутой поворот со стороны США в том, что касается переговоров в духе доброй воли с Россией", — добавил он.При этом Блэк выразил сомнение в правдивости тезиса, продвигаемого СМИ и властями США, о том, "что Россия — это автократия, Россия – стратегический враг, Россия вторглась на Украину"."По нашему мнению, это крайне опасная ситуация", — добавил он.Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что прогресса на переговорах с США по теме нерасширения НАТО нет. Москве необходимы "железобетонные", юридически значимые гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, это вопрос национальной безопасности России, подчеркнул Рябков.Москва и Вашингтон 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые предложения неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог со Штатами ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.
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грузия
вена
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"Попытки шантажа и запугивания" – Рябков о непростых отношениях России и США
Попытки США шантажировать и запугивать Россию неприемлемы и не приведут к искомому результату, но Россия будет продолжать пытаться договариваться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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в мире, грузия, вена, нью-йорк (город), сергей рябков, нато, совет россия-нато, обсе, россия
04:05 11.01.2022 (обновлено: 04:15 11.01.2022)
 
В США призвали Вашингтон серьезно отнестись к требованиям России

Эксперт Блэк: необходимо призвать США к серьезным переговорам по требованиям России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗамминистра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности в Женеве
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности в Женеве
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 11 янв — РИА Новости. Власти США следует призвать к ведению серьезных переговоров по тем требованиям и условиям, которые выдвинула Россия, заявил РИА Новости представитель "Института Шиллера" в Нью-Йорке Ричард Блэк.
Говоря о прошедших в понедельник в Женеве российско-американских переговорах по гарантиям безопасности, он заявил, что "пока рано говорить о том, каким будет итог переговоров, которые будут идти всю неделю".
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
00:22
В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
Позже на этой неделе ожидаются переговоры в формате Россия—НАТО, а также на площадке ОБСЕ.

"Мы в "Институте Шиллера" полагаем, что необходима мобилизация дипломатов-ветеранов, гражданского общества в США, которые бы призвали США к серьезным переговорам по требованиям и условиям, которые изложил президент Путин", — сказал Блэк.

"Мы полагаем, что необходим крутой поворот со стороны США в том, что касается переговоров в духе доброй воли с Россией", — добавил он.
При этом Блэк выразил сомнение в правдивости тезиса, продвигаемого СМИ и властями США, о том, "что Россия — это автократия, Россия – стратегический враг, Россия вторглась на Украину".
"По нашему мнению, это крайне опасная ситуация", — добавил он.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что прогресса на переговорах с США по теме нерасширения НАТО нет. Москве необходимы "железобетонные", юридически значимые гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, это вопрос национальной безопасности России, подчеркнул Рябков.
Москва и Вашингтон 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые предложения неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог со Штатами ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
В миреГрузияВенаНью-Йорк (город)Сергей РябковНАТОСовет Россия-НАТООБСЕРоссия
 
 
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