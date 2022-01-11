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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220111/tigr-1767198035.html
В Приморье на фото попал тигр "с семью лапами"
В Приморье на фото попал тигр "с семью лапами" - РИА Новости, 11.01.2022
В Приморье на фото попал тигр "с семью лапами"
Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал фотозагадку, на снимке виден необычный тигр: с четырьмя обычными лапами и тремя – маленькими. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T07:52
2022-01-11T07:52
туризм
приморский край
новости - туризм
национальный парк "земля леопарда"
туристы
тигры
амурские тигры
туризм
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал фотозагадку, на снимке виден необычный тигр: с четырьмя обычными лапами и тремя – маленькими."Начните первую рабочую неделю года с улыбки, – шутят сотрудники в комментариях к изображению. – Тигр "с семью лапами" попал на фото на "Земле леопарда". Далее следует объяснение иллюзии. "Конечно, на самом деле это мама и котенок – ему всего около двух месяцев! Детеныши амурского тигра в таком возрасте крайне редко фиксируются камерами – из-за осторожности матерей", – раскрывают секрет снимка в нацпарке.Эксперты поясняют, что плотность расселения амурского тигра на "Земле леопарда" – одна их самых высоких в Приморье и самая высокая среди заповедников и нацпарков России. Здесь зафиксирован 41 такой зверь.Для сбора этих и других данных о редких животных сотрудники "Земли леопарда" используют крупнейшую в России сеть фотоловушек – более 450 портативных камер, которые закрепляются в лесу и автоматически срабатывают на движение. Собранные с их помощью материалы позволяют не только оценивать количество животных, но и изучать образ жизни обитателей уссурийской тайги.
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РИА Новости
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приморский край, новости - туризм, национальный парк "земля леопарда", туристы, тигры, амурские тигры, туризм
07:52 11.01.2022
 
В Приморье на фото попал тигр "с семью лапами"

В фотоловушку нацпарка "Земля леопарда" попал тигр "с семью лапами"

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал фотозагадку, на снимке виден необычный тигр: с четырьмя обычными лапами и тремя – маленькими.
"Начните первую рабочую неделю года с улыбки, – шутят сотрудники в комментариях к изображению. – Тигр "с семью лапами" попал на фото на "Земле леопарда".
Далее следует объяснение иллюзии. "Конечно, на самом деле это мама и котенок – ему всего около двух месяцев! Детеныши амурского тигра в таком возрасте крайне редко фиксируются камерами – из-за осторожности матерей", – раскрывают секрет снимка в нацпарке.
Эксперты поясняют, что плотность расселения амурского тигра на "Земле леопарда" – одна их самых высоких в Приморье и самая высокая среди заповедников и нацпарков России. Здесь зафиксирован 41 такой зверь.
Для сбора этих и других данных о редких животных сотрудники "Земли леопарда" используют крупнейшую в России сеть фотоловушек – более 450 портативных камер, которые закрепляются в лесу и автоматически срабатывают на движение. Собранные с их помощью материалы позволяют не только оценивать количество животных, но и изучать образ жизни обитателей уссурийской тайги.
Амурский тигр
23 декабря 2021, 17:41Туризм
На туристическом маршруте в Приморье на видео попал "мычащий" амурский тигр
 
ТуризмПриморский крайНовости - ТуризмНациональный парк "Земля леопарда"туристытигрыАмурские тигрыТуризм
 
 
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