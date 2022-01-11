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В Приморье на фото попал тигр "с семью лапами"

В Приморье на фото попал тигр "с семью лапами" - РИА Новости, 11.01.2022

В Приморье на фото попал тигр "с семью лапами"

Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал фотозагадку, на снимке виден необычный тигр: с четырьмя обычными лапами и тремя – маленькими. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T07:52

2022-01-11T07:52

2022-01-11T07:52

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал фотозагадку, на снимке виден необычный тигр: с четырьмя обычными лапами и тремя – маленькими."Начните первую рабочую неделю года с улыбки, – шутят сотрудники в комментариях к изображению. – Тигр "с семью лапами" попал на фото на "Земле леопарда". Далее следует объяснение иллюзии. "Конечно, на самом деле это мама и котенок – ему всего около двух месяцев! Детеныши амурского тигра в таком возрасте крайне редко фиксируются камерами – из-за осторожности матерей", – раскрывают секрет снимка в нацпарке.Эксперты поясняют, что плотность расселения амурского тигра на "Земле леопарда" – одна их самых высоких в Приморье и самая высокая среди заповедников и нацпарков России. Здесь зафиксирован 41 такой зверь.Для сбора этих и других данных о редких животных сотрудники "Земли леопарда" используют крупнейшую в России сеть фотоловушек – более 450 портативных камер, которые закрепляются в лесу и автоматически срабатывают на движение. Собранные с их помощью материалы позволяют не только оценивать количество животных, но и изучать образ жизни обитателей уссурийской тайги.

https://ria.ru/20211223/primore-1765052419.html

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