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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220111/testirovanie-1767371522.html
Мишустин раскритиковал некоторые регионы за низкий уровень тестирования
Мишустин раскритиковал некоторые регионы за низкий уровень тестирования - РИА Новости, 11.01.2022
Мишустин раскритиковал некоторые регионы за низкий уровень тестирования
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что не во всех регионах уровень диагностики на коронавирус достаточный, речь идет в частности о Костромской... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:06
2022-01-11T17:12
распространение коронавируса
общество
костромская область
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что не во всех регионах уровень диагностики на коронавирус достаточный, речь идет в частности о Костромской области."Президент поручил увеличить тестирование граждан на коронавирус в целом. К сожалению, не везде уровень диагностики достаточный. Это касается и Костромской области, там за первую неделю текущего года он составил около 117 тестов на 100 тысяч человек. Должен быть, как вы знаете, не ниже 300 на 100 тысяч", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом и попросил губернатора Костромской области доложить о сложившейся в регионе ситуации."Хочу обратиться ко всем главам субъектов РФ. Борьба с инфекцией продолжается, и, конечно, необходимо принимать все необходимые меры, чтобы уровень тестирования на коронавирус соответствовал установленному Роспотребнадзором показателю. Ежедневно должно проводиться, еще раз повторю, не менее 300 тестов на 100 тысяч человек", - подчеркнул Мишустин.
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общество, костромская область, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:06 11.01.2022 (обновлено: 17:12 11.01.2022)
 
Мишустин раскритиковал некоторые регионы за низкий уровень тестирования

Премьер Мишустин: не во всех регионах уровень тестирования на COVID-19 достаточный

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что не во всех регионах уровень диагностики на коронавирус достаточный, речь идет в частности о Костромской области.
"Президент поручил увеличить тестирование граждан на коронавирус в целом. К сожалению, не везде уровень диагностики достаточный. Это касается и Костромской области, там за первую неделю текущего года он составил около 117 тестов на 100 тысяч человек. Должен быть, как вы знаете, не ниже 300 на 100 тысяч", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом и попросил губернатора Костромской области доложить о сложившейся в регионе ситуации.
"Хочу обратиться ко всем главам субъектов РФ. Борьба с инфекцией продолжается, и, конечно, необходимо принимать все необходимые меры, чтобы уровень тестирования на коронавирус соответствовал установленному Роспотребнадзором показателю. Ежедневно должно проводиться, еще раз повторю, не менее 300 тестов на 100 тысяч человек", - подчеркнул Мишустин.
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в ГУМе - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 22:59Распространение коронавируса
Названы главные ошибки при экспресс-тестировании на COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоКостромская областьМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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