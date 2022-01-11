https://ria.ru/20220111/testirovanie-1767360696.html
Мишустин призвал продолжать тестирование на коронавирус
Мишустин призвал продолжать тестирование на коронавирус - РИА Новости, 11.01.2022
Мишустин призвал продолжать тестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус надо продолжать, это позволит купировать риски, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:22
2022-01-11T16:22
2022-01-11T16:31
распространение коронавируса
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Тестирование на коронавирус надо продолжать, это позволит купировать риски, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей. И в текущем году надо продолжать поддерживать высокий охват граждан тестированием", - сказал премьер на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20220105/test-1766679148.html
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16:22 11.01.2022 (обновлено: 16:31 11.01.2022)
Мишустин призвал продолжать тестирование на коронавирус
Премьер Мишустин: тестирование на коронавирус позволит купировать риски