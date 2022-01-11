https://ria.ru/20220111/testirovanie-1767360696.html

Мишустин призвал продолжать тестирование на коронавирус

Мишустин призвал продолжать тестирование на коронавирус - РИА Новости, 11.01.2022

Мишустин призвал продолжать тестирование на коронавирус

Тестирование на коронавирус надо продолжать, это позволит купировать риски, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:22

2022-01-11T16:22

2022-01-11T16:31

распространение коронавируса

михаил мишустин

общество

здоровье - общество

россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Тестирование на коронавирус надо продолжать, это позволит купировать риски, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей. И в текущем году надо продолжать поддерживать высокий охват граждан тестированием", - сказал премьер на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20220105/test-1766679148.html

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