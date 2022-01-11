В Нижегородской области нашли тело девушки, пропавшей в 2013 году
В Нижегородской области нашли тело девушки с синдромом Дауна, пропавшей в 2013 году
Автомобиль следственного комитета
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Тело пропавшей летом 2013 года девушки с синдромом Дауна обнаружили в Нижегородской области, поиск завершен, сообщил РИА Новости руководитель поисково-спасательного отряда "Волонтер НН" Сергей Шухрин.
Сообщение о том, что завершены ведущиеся 8,5 лет поиски ушедшей из дома в Балахне 15-летней девушки, появилось на сайте поисково-спасательного отряда утром во вторник. "Найдена. Погибла. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким", - говорится в публикации.
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По словам руководителя ПСО "Волонтер НН", тело неизвестной девушки было найдено летом 2021 года в лесу недалеко от поселка Гидроторф. "Экспертиза ДНК подтвердила, что это она. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов. Сказал, что поиск можно закрывать", - рассказал агентству Шухрин. Региональное управление СК РФ от комментариев пока воздержалось, отметив, что официальная информация появится позже.
Как сообщается на сайте СК РФ по Нижегородской области, девушка 1998 года рождения, страдающая синдромом Дауна, ушла из дома на улице Центральной рабочего поселка Гидроторф 20 июня 2013 года. Отмечается, что девушка "не разговаривает, движения при ходьбе заторможенные, имеет характерные признаки болезни". По факту безвестного исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
В поисках пропавшей девушки принимали участие сотрудники полиции и СК, волонтеры, местные жители. Ближайшие водоемы и болота осматривали с применением беспилотников и вертолета. Поиски неоднократно возобновлялись.
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